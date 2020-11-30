https://ria.ru/20201130/kadyrov-1586881960.html

Кадыров назвал смерть фотографа Царнаева большой потерей для журналистики

Кадыров назвал смерть фотографа Царнаева большой потерей для журналистики

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким фотографа Саида-Хусейна Царнаева, отметив, что его уход из жизни является большой потерей для РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T00:01

2020-11-30T00:01

2020-11-30T11:05

фотограф саид-хусейн царнаев

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рамзан кадыров

итум-калинский район

южная осетия

патриоты россии

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким фотографа Саида-Хусейна Царнаева, отметив, что его уход из жизни является большой потерей для российской журналистики.Ранее РИА Новости в экстренных службах региона сообщили, что Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни. По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.Кадыров подчеркнул, что Царнаеву удавалось передавать в своих работах важные детали, которые без его зоркого объектива так и остались бы незамеченными.В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее сообщали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".

https://ria.ru/20200806/1575446520.html

россия

итум-калинский район

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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фотограф саид-хусейн царнаев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рамзан кадыров, итум-калинский район, южная осетия, патриоты россии, общество