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Кадыров назвал смерть фотографа Царнаева большой потерей для журналистики
Кадыров назвал смерть фотографа Царнаева большой потерей для журналистики
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким фотографа Саида-Хусейна Царнаева, отметив, что его уход из жизни является большой потерей для РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T00:01
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фотограф саид-хусейн царнаев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рамзан кадыров
итум-калинский район
южная осетия
патриоты россии
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким фотографа Саида-Хусейна Царнаева, отметив, что его уход из жизни является большой потерей для российской журналистики.Ранее РИА Новости в экстренных службах региона сообщили, что Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни. По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.Кадыров подчеркнул, что Царнаеву удавалось передавать в своих работах важные детали, которые без его зоркого объектива так и остались бы незамеченными.В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее сообщали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".
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фотограф саид-хусейн царнаев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рамзан кадыров, итум-калинский район, южная осетия, патриоты россии, общество

Кадыров назвал смерть фотографа Царнаева большой потерей для журналистики

00:01 30.11.2020 (обновлено: 11:05 30.11.2020)
 
© РИА НовостиФотокорреспондент "РИА Новости" Саид Царнаев
Фотокорреспондент РИА Новости Саид Царнаев - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким фотографа Саида-Хусейна Царнаева, отметив, что его уход из жизни является большой потерей для российской журналистики.
Ранее РИА Новости в экстренных службах региона сообщили, что Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни. По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.

"Я выражаю искренние соболезнования родным и близким... Сайд-Хусейн был очень талантливым и благородным человеком, который посвятил всю свою сознательную жизнь фотожурналистике. Его деятельность всегда была сопряжена со смертельным риском. Он не боялся работать в горячих точках и, невзирая на опасности, мог с присущим ему мастерством запечатлеть самые трагические и прекрасные моменты жизни", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров подчеркнул, что Царнаеву удавалось передавать в своих работах важные детали, которые без его зоркого объектива так и остались бы незамеченными.

"Его уход большая потеря для российской фотожурналистики и чеченского народа. Сайд-Хусейн на личном примере показал, что профессия журналиста связана с большим риском не только во время боевых действий, но и в мирное время", - добавил глава Чечни.

В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее сообщали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".
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Фотограф Саид-Хусейн ЦарнаевРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рамзан КадыровИтум-Калинский районЮжная ОсетияПатриоты РоссииОбщество
 
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