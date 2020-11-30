Кадыров назвал смерть фотографа Царнаева большой потерей для журналистики
00:01 30.11.2020 (обновлено: 11:05 30.11.2020)
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким фотографа Саида-Хусейна Царнаева, отметив, что его уход из жизни является большой потерей для российской журналистики.
Ранее РИА Новости в экстренных службах региона сообщили, что Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни. По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.
"Я выражаю искренние соболезнования родным и близким... Сайд-Хусейн был очень талантливым и благородным человеком, который посвятил всю свою сознательную жизнь фотожурналистике. Его деятельность всегда была сопряжена со смертельным риском. Он не боялся работать в горячих точках и, невзирая на опасности, мог с присущим ему мастерством запечатлеть самые трагические и прекрасные моменты жизни", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров подчеркнул, что Царнаеву удавалось передавать в своих работах важные детали, которые без его зоркого объектива так и остались бы незамеченными.
"Его уход большая потеря для российской фотожурналистики и чеченского народа. Сайд-Хусейн на личном примере показал, что профессия журналиста связана с большим риском не только во время боевых действий, но и в мирное время", - добавил глава Чечни.
В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее сообщали, что основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".
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