Спикер Воронежской облдумы рассказал о работе с избирателями в пандемию
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы в период пандемии коронавирусной инфекции принимают участие в волонтерских мероприятиях, постоянно помогают ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным, малообеспеченным семьям и медицинским работникам, рассказал председатель заксобрания Владимир Нетёсов.
"Защита интересов наших граждан и забота о них являются приоритетом в работе депутатов. Считаю особенно важным оперативно откликаться на запросы жителей в это непростое время, когда пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах жизни региона. Наиболее остро в нашей поддержке нуждаются представители старшего поколения, многодетные семьи и социально незащищенные граждане. Не стоит забывать и о тех, кто находится на "передовой" — наших медиках и соцработниках", — заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Откликнувшись на призыв председателя облдумы, депутаты в своих избирательных округах совместно с органами соцзащиты и благотворительными организациями оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.
Депутат Елена Губина приняла участие в акции некоммерческой организации "Старость в радость", организованной для жильцов геронтологического центра в Воронеже. Взяв из стопки обращений постояльцев центра семь случайных писем, Елена Губина лично привезла им новый радиоприемник, аккумуляторную бритву, сотовый телефон, телевизор, праздничный платок.
Депутат облдумы Кристина Кулешова вместе с волонтерами клуба "Мы вместе" организовала доставку продуктов питания и лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии.
По инициативе председателя комитета по физической культуре и спорту Александра Пешикова в Богучарском районе области создан волонтерский отряд.
Депутаты облдумы Олег Маслов и Иван Воробьёв вручили десять планшетов школьникам из многодетных семей Бобровского района. По инициативе депутатов фракции "Единая Россия" в Воронежской областной думе, волонтеры-медики, работающие в "красной зоне", обеспечиваются горячими обедами. Депутат Александр Пешиков передал продуктовые наборы для медперсонала, работающего в "красной зоне" Кантемировской районной больницы.
Депутат Артём Копылов передал Региональному центру реабилитации инвалидов рециркулятор воздуха. Центр работает в Воронежской области уже больше 15 лет и занимается реабилитацией граждан разного возраста, требующих особого подхода. На покупку еще одного устройства выделил средства депутат Александр Князев. Он передал рециркулятор для обеззараживания помещений в управление социальной защиты населения Хохольского района.
Кроме того, депутаты регионального парламента Игорь Есауленко и Алексей Чернов инициировали награждение медиков медалями "За самоотверженность". Были награждены медицинские работники, "нерушимо выполнившие врачебную клятву в борьбе с эпидемией коронавируса", – так прописано в удостоверении к медали. В их числе были отмечены волонтеры, активно проявившие себя во всероссийской акции "Мы вместе 2020".
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