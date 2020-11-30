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В ЕК не исключили новых санкций из-за дела главы карельского "Мемориала"
В ЕК не исключили новых санкций из-за дела главы карельского "Мемориала"
В Европейской комиссии не исключили, что разрабатываемый в ЕС новый санкционный режим за нарушение прав человека в мире может быть применен в будущем в связи с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:00
2020-11-30T17:00
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
сергей магнитский
мемориал
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии не исключили, что разрабатываемый в ЕС новый санкционный режим за нарушение прав человека в мире может быть применен в будущем в связи с делом историка Юрия Дмитриева, осужденного в России по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.Глобальный санкционный режим Евросоюза за нарушение прав человека, который считается аналогом американского акта Магнитского, обсуждается в ЕС уже не один месяц. Еврокомиссия в середине ноября выразила надежду, что он будет согласован в начале декабря на Совете глав МИД. В ЕК отмечали, что перечень возможных ограничений мог бы включать в себя уже имеющиеся в санкционном арсенале ЕС заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.Петрозаводский городской суд 24 ноября оставил под стражей главу отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева по уголовному делу о развратных действиях и порнографии. Недавно начался пересмотр этого громкого дела по решению Верховного суда Карелии. Историк меж тем уже осужден по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью на 13 лет колонии.Следующее заседание по делу назначено на 17 декабря. Дмитриеву вменяются три статьи УК РФ: о развратных действиях, "использовании несовершеннолетнего для изготовления порно" и незаконном хранении запчастей к оружию.Процесс по делу историка продолжается с осени 2018 года, причем состав вменяемых ему статей с этого времени был расширен. Сначала суд признал его виновным только в хранении запчастей к оружию, сняв обвинения в изготовлении порно, и назначил 2,5 года ограничения (не лишения) свободы – относительно мягкое наказание.Затем это дело отправили на пересмотр, и впоследствии следствие обвинило главу карельского "Мемориала" еще и в сексуальном насилии над ребенком. Оба дела соединили, и в июле этого года тот же городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, сняв на этот раз обвинения в изготовлении порно и хранении оружейных компонентов.А уже в сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок наказания до 13 лет колонии за сексуальное насилие, а по другим статьям направил материалы на пересмотр. Сейчас рассматривается заново именно это дело.Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам детей Карелии Геннадий Сараев, поводом для пересмотра дела стало детское порно, найденные, по его словам, на компьютере историка вместе с фото обнаженной приемной дочери (которые квалифицированы как развратные действия).Также, по его словам, сыграли роль показания свидетеля о том, что Дмитриев эти фильмы просматривал.Рассмотрение идет в закрытом от публики режиме из-за специфики материалов - они касаются сексуального насилия.
https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586448001.html
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, сергей магнитский, мемориал, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕК не исключили новых санкций из-за дела главы карельского "Мемориала"

17:00 30.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии не исключили, что разрабатываемый в ЕС новый санкционный режим за нарушение прав человека в мире может быть применен в будущем в связи с делом историка Юрия Дмитриева, осужденного в России по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Глобальный санкционный режим Евросоюза за нарушение прав человека, который считается аналогом американского акта Магнитского, обсуждается в ЕС уже не один месяц. Еврокомиссия в середине ноября выразила надежду, что он будет согласован в начале декабря на Совете глав МИД. В ЕК отмечали, что перечень возможных ограничений мог бы включать в себя уже имеющиеся в санкционном арсенале ЕС заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.
"Этот режим санкций не связан непосредственно с Россией. Пока мы не можем спекулировать, мы не знаем, что дальше будет с введением санкций. Сначала нужно, чтобы этот режим был утвержден, санкции в принципе возможны, много людей по разным причинам становятся фигурантами санкционных списков. Что касается дела Дмитриева, ЕС уже делал заявления и высказывал сомнения относительно процесса, фигурантом которого он является. Но это должны обсуждать государства-члены… Если государства выяснят, что такие санкции были бы оправданы, то они возможны, и такое решение может быть принято", - сказал представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, как ЕС реагирует на ситуацию вокруг историка Юрия Дмитриева и как скоро новый санкционный режим за нарушение прав человека может вступить в силу и быть применен в рамках этой ситуации.
Петрозаводский городской суд 24 ноября оставил под стражей главу отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева по уголовному делу о развратных действиях и порнографии. Недавно начался пересмотр этого громкого дела по решению Верховного суда Карелии. Историк меж тем уже осужден по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью на 13 лет колонии.
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Следующее заседание по делу назначено на 17 декабря. Дмитриеву вменяются три статьи УК РФ: о развратных действиях, "использовании несовершеннолетнего для изготовления порно" и незаконном хранении запчастей к оружию.
Процесс по делу историка продолжается с осени 2018 года, причем состав вменяемых ему статей с этого времени был расширен. Сначала суд признал его виновным только в хранении запчастей к оружию, сняв обвинения в изготовлении порно, и назначил 2,5 года ограничения (не лишения) свободы – относительно мягкое наказание.
Затем это дело отправили на пересмотр, и впоследствии следствие обвинило главу карельского "Мемориала" еще и в сексуальном насилии над ребенком. Оба дела соединили, и в июле этого года тот же городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, сняв на этот раз обвинения в изготовлении порно и хранении оружейных компонентов.
А уже в сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок наказания до 13 лет колонии за сексуальное насилие, а по другим статьям направил материалы на пересмотр. Сейчас рассматривается заново именно это дело.
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Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам детей Карелии Геннадий Сараев, поводом для пересмотра дела стало детское порно, найденные, по его словам, на компьютере историка вместе с фото обнаженной приемной дочери (которые квалифицированы как развратные действия).
Также, по его словам, сыграли роль показания свидетеля о том, что Дмитриев эти фильмы просматривал.
Рассмотрение идет в закрытом от публики режиме из-за специфики материалов - они касаются сексуального насилия.
 
Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судСергей МагнитскийМемориалЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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