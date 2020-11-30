Зариф указал на попытки создать напряженность вокруг Ирана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне убийства ядерщика Мохсена Фахризаде, который также был замглавы Минобороны Ирана, указал на попытки разрушить атмосферу для снятия санкций против страны.
"Как вы могли увидеть в новостях, в эти дни основатели и сторонники провалившейся политики максимального давления на мужественный иранский народ пытаются воспользоваться последними днями (президентства Дональда) Трампа, чтобы создать напряженность и уничтожить создавшуюся атмосферу для отмены тиранических санкций", - заявил Зариф, как следует из релиза ведомства, упомянув в начале сообщения убийство Фахризаде.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.