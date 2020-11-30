https://ria.ru/20201130/iran-1587064948.html

Зариф указал на попытки создать напряженность вокруг Ирана

Зариф указал на попытки создать напряженность вокруг Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне убийства ядерщика Мохсена Фахризаде, который также был замглавы Минобороны Ирана, указал на попытки... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:18

2020-11-30T22:18

2020-11-30T22:18

убийство иранского физика-ядерщика

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

тегеран (город)

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572999313_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4cdc7a2dd3ce025490e0de1e61bbe686.jpg

ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне убийства ядерщика Мохсена Фахризаде, который также был замглавы Минобороны Ирана, указал на попытки разрушить атмосферу для снятия санкций против страны.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.

https://ria.ru/20201129/uchenyy-1586795583.html

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство иранского физика-ядерщика, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, тегеран (город), иран, в мире