https://ria.ru/20201130/iran-1586948878.html

В Иране заявили, что установили организатора убийства физика-ядерщика

В Иране заявили, что установили организатора убийства физика-ядерщика

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, указав на роль израильской разведки "Моссад" сообщил о том, что Тегерану удалось... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:26

2020-11-30T13:26

2020-11-30T14:00

мохсен фахризаде

али шамхани

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

моссад

али акбар салехи

тегеран (город)

иран

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586675590_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_d6a03d54a9e0bebd85a79fd3b392a47f.jpg

ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, указав на роль израильской разведки "Моссад" сообщил о том, что Тегерану удалось установить, кто организовал убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде."Это была сложная операция, с использованием электронного оборудования, на месте (покушения) никого не было, но есть зацепки. В то же время нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое", - сказал Шамхани на видео, опубликованном агентством Tasnim.По его словам, свою роль в покушении сыграл Израиль и "Моссад", а также "Организация моджахедов иранского народа", запрещенная в стране.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586929328.html

https://ria.ru/20201128/fizik-1586781264.html

тегеран (город)

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохсен фахризаде, али шамхани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, моссад, али акбар салехи, тегеран (город), иран, израиль, в мире