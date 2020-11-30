В Иране заявили, что установили организатора убийства физика-ядерщика
13:26 30.11.2020 (обновлено: 14:00 30.11.2020)
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
© AP Photo / Fars News Agency
ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, указав на роль израильской разведки "Моссад" сообщил о том, что Тегерану удалось установить, кто организовал убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
"Это была сложная операция, с использованием электронного оборудования, на месте (покушения) никого не было, но есть зацепки. В то же время нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое", - сказал Шамхани на видео, опубликованном агентством Tasnim.
По его словам, свою роль в покушении сыграл Израиль и "Моссад", а также "Организация моджахедов иранского народа", запрещенная в стране.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
Его убийство произошло в канун годовщины убийства другого иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари 29 ноября 2010 года.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
28 ноября, 20:01Зариф назвал убийство иранского физика трусливым террором