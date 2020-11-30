https://ria.ru/20201130/ipoteka-1586889361.html

В Сбере оценили вероятность дальнейшего снижения ставок по ипотеке

В Сбере оценили вероятность дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России находятся на минимальных значениях за всю историю, но их дальнейшее снижение не исключено, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:05

2020-11-30T05:05

2020-11-30T10:20

россия

западная европа

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

польша

москва

чехия

венгрия

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ставки по ипотеке в России находятся на минимальных значениях за всю историю, но их дальнейшее снижение не исключено, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России к началу октября выросла до 7,32% с сентябрьских 7,16%. До этого стоимость кредитов снижалась с апреля 2019 года за исключением ее небольшого роста - на 0,1 процентного пункта в июне. Тогда регулятор объяснял такую динамику "действиями отдельных участников рынка".Он отметил, что такая ситуация на привела к формированию предпосылок "пузыря" на ипотечном рынке: качество кредитов остаётся очень хорошим, а рынок по-прежнему имеет большой потенциал к росту."Заёмщики ответственно походят к получению кредита и адекватно оценивают свои силы. При этом по всем показателям проникновения ипотеки Россия сильно отстаёт не только от США и стран Западной Европы, но и от бывших соцстран Центральной Европы. Скажем, у нас ипотечное кредитование составляет порядка 7% ВВП, а в Польше, Венгрии и Чехии — около 20%. Так что у нас ещё гигантский потенциал дальнейшего роста", - пояснил первый зампред Сбера.При этом Ведяхин все же подчеркнул, что для сохранения стабильной ситуации на рынке ставка должна оставаться на низком уровне."Благодаря программе субсидирования ставки ипотеки на рынке новостроек сейчас составляют около 6%, и мы видим заметное оживление спроса. Доступность ипотеки для большого числа россиян реально выросла. Программа субсидирования закончится в 2021 году, но при сохранении низкой инфляции и ключевой ставки рыночные ставки будут постепенно приближаться к этому уровню. Это создаст предпосылки для долгосрочного роста рынка", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20201129/ipoteka-1586805500.html

россия

западная европа

польша

москва

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россия, западная европа, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), польша, москва, чехия, венгрия, сша, экономика