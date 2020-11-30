https://ria.ru/20201130/internet-1587011540.html

Названы приложения, собирающие больше всего данных о пользователях

Названы приложения, собирающие больше всего данных о пользователях

Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также портал "Госуслуги" в своих приложениях собирают больше всего данных о пользователях, показало... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:35

2020-11-30T17:35

2020-11-30T21:38

россия

одноклассники

вконтакте

госуслуги

технологии

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также портал "Госуслуги" в своих приложениях собирают больше всего данных о пользователях, показало исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.Для исследования были отобраны топ-100 мобильных приложений для Android и iOs на основании собственных данных TelecomDaily о количестве их загрузок. Каждое приложение было проверено по 30 параметрам собираемых данных, где сбор 30 данных был принят за сто процентов. Оценка производилась путем установки приложений на смартфоны, регистрации в них и изучения политик конфиденциальности.Аналитики проверяли, хранят ли приложения имена, фамилии, электронные адреса и номера мобильных телефонов, данные о семейном положении, образовании и работе, других параметрах, а также какую информацию о телефоне пользователей они собирают: от местоположения и доступа к контактам до модели сотового, данных о мобильной сети и Wi-Fi, а также рекламного ID.Так, в топ-30 приложений вошли "ВКонтакте" (доля собираемых данных — 83,3%), а также "Одноклассники" и портал "Госуслуги" с долей 63,3% у каждого. За ними следуют Facebook, "Тинькофф" и "Сбербанк Онлайн" (по 56,7% у каждого). В топ-20 также вошли приложения Ozon, "Мегафон", HeadHunter, TikTok, Wildberries, Aliexpress, "Юла", Uber, "Яндекс.Маркет" ("Беру"). Замыкает двадцатку приложение соцсети Instagram с наименьшей долей собираемых данных (36,7%)."Показательно попадание в ранкинг мобильного приложения "Госуслуги", которое знает про вас все: от семейного положения и имен ближайших родственников до текущего места работы и банковских реквизитов. Напомним, что еще два года назад мобильным доступом к госуслугам пользовались около миллиона жителей страны ежедневно", — отмечают аналитики."То, что приложения собирают данные о пользователях, не секрет: когда мы устанавливаем программу на смартфон, то принимаем условия политики конфиденциальности и даем приложению разрешения на доступ к устройству. А вот как хранятся эти данные и насколько все это безопасно — отдельный вопрос. Крупный бизнес обменивается обезличенными большими данными о пользователях, чтобы анализировать поведенческие паттерны. Когда смотришь случайный ролик на YouTube, а через секунду видишь рекламу этого товара, например, в своем Instagram или Facebook, иногда становится не по себе", — комментирует гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html

https://ria.ru/20201031/internet-1582396135.html

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россия, одноклассники, вконтакте, госуслуги, технологии