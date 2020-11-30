https://ria.ru/20201130/inflyatsiya-1586903022.html
РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции
РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции
В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:49
2020-11-30T09:49
2020-11-30T11:47
инфляция
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации Григория Остапенко.Новый порядок расчета объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта.Как рассказали в Росстате, предварительные оценки нового индекса потребительских цен могут получить уже в следующем году.Сейчас для расчета инфляции данные о ценах собирают в регионах вручную. Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок с 700 тысяч до нескольких миллионов, пишет РБК. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, также возрастет с 400 до тысячи.Однако, отмечает издание, есть и препятствие: ФНС передает в Росстат фискальные данные в обезличенном виде, а чтобы передавать первичные данные транзакций, потребуется внести изменения в статью 102 Налогового кодекса. Но это, как пишет РБК, не означает, что Росстат получит доступ к персональным данным покупателя — им нужна только информация для идентификации места покупки.Ранее Росстат сообщил, что с начала года в России сильно подорожала гречневая крупа (на 39,2 процента), а также сахар-песок — на 66,7 процента. Цены на рис выросли на 12,9 процента, чуть меньше подорожали мука и макароны — на 11,8 процента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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инфляция, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, экономика
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В 2021 году Росстат
хочет внедрить новый метод расчета инфляции
, сообщает РБК
со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации Григория Остапенко.
Новый порядок расчета объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта.
Как рассказали в Росстате, предварительные оценки нового индекса потребительских цен могут получить уже в следующем году.
Сейчас для расчета инфляции данные о ценах собирают в регионах вручную. Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок с 700 тысяч до нескольких миллионов, пишет РБК. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, также возрастет с 400 до тысячи.
Однако, отмечает издание, есть и препятствие: ФНС
передает в Росстат фискальные данные в обезличенном виде, а чтобы передавать первичные данные транзакций, потребуется внести изменения в статью 102 Налогового кодекса. Но это, как пишет РБК, не означает, что Росстат получит доступ к персональным данным покупателя — им нужна только информация для идентификации места покупки.
Ранее Росстат сообщил, что с начала года в России сильно подорожала гречневая крупа (на 39,2 процента), а также сахар-песок — на 66,7 процента. Цены на рис выросли на 12,9 процента, чуть меньше подорожали мука и макароны — на 11,8 процента.