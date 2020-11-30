https://ria.ru/20201130/inflyatsiya-1586903022.html

РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции

РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции

В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:49

2020-11-30T09:49

2020-11-30T11:47

инфляция

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

технологии

экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации Григория Остапенко.Новый порядок расчета объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта.Как рассказали в Росстате, предварительные оценки нового индекса потребительских цен могут получить уже в следующем году.Сейчас для расчета инфляции данные о ценах собирают в регионах вручную. Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок с 700 тысяч до нескольких миллионов, пишет РБК. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, также возрастет с 400 до тысячи.Однако, отмечает издание, есть и препятствие: ФНС передает в Росстат фискальные данные в обезличенном виде, а чтобы передавать первичные данные транзакций, потребуется внести изменения в статью 102 Налогового кодекса. Но это, как пишет РБК, не означает, что Росстат получит доступ к персональным данным покупателя — им нужна только информация для идентификации места покупки.Ранее Росстат сообщил, что с начала года в России сильно подорожала гречневая крупа (на 39,2 процента), а также сахар-песок — на 66,7 процента. Цены на рис выросли на 12,9 процента, чуть меньше подорожали мука и макароны — на 11,8 процента.

https://ria.ru/20200918/inflyatsiya-1577451549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфляция, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, экономика