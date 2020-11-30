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РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции
РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции
В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:49
2020-11-30T11:47
инфляция
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации Григория Остапенко.Новый порядок расчета объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта.Как рассказали в Росстате, предварительные оценки нового индекса потребительских цен могут получить уже в следующем году.Сейчас для расчета инфляции данные о ценах собирают в регионах вручную. Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок с 700 тысяч до нескольких миллионов, пишет РБК. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, также возрастет с 400 до тысячи.Однако, отмечает издание, есть и препятствие: ФНС передает в Росстат фискальные данные в обезличенном виде, а чтобы передавать первичные данные транзакций, потребуется внести изменения в статью 102 Налогового кодекса. Но это, как пишет РБК, не означает, что Росстат получит доступ к персональным данным покупателя — им нужна только информация для идентификации места покупки.Ранее Росстат сообщил, что с начала года в России сильно подорожала гречневая крупа (на 39,2 процента), а также сахар-песок — на 66,7 процента. Цены на рис выросли на 12,9 процента, чуть меньше подорожали мука и макароны — на 11,8 процента.
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инфляция, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, экономика

РБК: Росстат намерен изменить порядок расчета инфляции

09:49 30.11.2020 (обновлено: 11:47 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В 2021 году Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, сообщает РБК со ссылкой на презентацию заместителя главы организации по цифровой трансформации Григория Остапенко.
Новый порядок расчета объединит большие данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта.
Как рассказали в Росстате, предварительные оценки нового индекса потребительских цен могут получить уже в следующем году.
Сейчас для расчета инфляции данные о ценах собирают в регионах вручную. Новый метод позволит увеличить количество ценовых котировок с 700 тысяч до нескольких миллионов, пишет РБК. Охват товаров, за которыми ведется наблюдение, также возрастет с 400 до тысячи.
Однако, отмечает издание, есть и препятствие: ФНС передает в Росстат фискальные данные в обезличенном виде, а чтобы передавать первичные данные транзакций, потребуется внести изменения в статью 102 Налогового кодекса. Но это, как пишет РБК, не означает, что Росстат получит доступ к персональным данным покупателя — им нужна только информация для идентификации места покупки.
Ранее Росстат сообщил, что с начала года в России сильно подорожала гречневая крупа (на 39,2 процента), а также сахар-песок — на 66,7 процента. Цены на рис выросли на 12,9 процента, чуть меньше подорожали мука и макароны — на 11,8 процента.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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ИнфляцияРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная налоговая служба (ФНС России)ТехнологииЭкономика
 
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