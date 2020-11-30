В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии
11:48 30.11.2020 (обновлено: 11:54 30.11.2020)
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга приговорили в Омске к трём годам колонии за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"* и вербовку в нее жителей области, его жена отделалась условным сроком, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 33-летняя женщина и её 45-летний супруг в сентябре 2017 года приехали из Санкт-Петербурга в Омск, где с двумя местными жительницами организовали ячейку иеговистов*. В мае 2018 года они вчетвером приехали в Азовский район Омской области и начали агитировать и вербовать местных жителей в свои ряды, распространяя литературу, признанную экстремистской, собирали денежные пожертвования с местных жителей. На счет одного из обвиняемых поступило более 540 тысяч рублей с пометкой "пособие служителя", сообщили в СК. Иеговисты* собирались на тайных квартирах и всячески старались соблюдать конспирацию, но супругов задержали и в июле 2018 года заключили под стражу; через полгода их отпустили под подписку о невыезде.
"Приговором... подсудимому мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Подсудимым женщинам назначено наказание в виде лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В ходе следствия и в суде обвиняемые вину не признали", - сообщается на сайте СУСК.
Все четверо признаны виновными по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества).
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций.
24 ноября, 15:14Сказано в эфиреПочему они упорствуют? Религиовед о задержании "Свидетелей Иеговы"*Заведено дело по факту возобновления работы центра запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*. Мнение о том, почему организаторы не прекратили деятельность вопреки решению суда, в интервью радио Sputnik высказал религиовед Роман Силантьев.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.