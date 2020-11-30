https://ria.ru/20201130/iegovisty-1586925906.html

В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии

В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии

Жителя Санкт-Петербурга приговорили в Омске к трём годам колонии за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"* и вербовку в нее жителей области, его жена... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:48

2020-11-30T11:48

2020-11-30T11:54

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

омск

санкт-петербург

происшествия

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ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга приговорили в Омске к трём годам колонии за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"* и вербовку в нее жителей области, его жена отделалась условным сроком, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.По данным следствия, 33-летняя женщина и её 45-летний супруг в сентябре 2017 года приехали из Санкт-Петербурга в Омск, где с двумя местными жительницами организовали ячейку иеговистов*. В мае 2018 года они вчетвером приехали в Азовский район Омской области и начали агитировать и вербовать местных жителей в свои ряды, распространяя литературу, признанную экстремистской, собирали денежные пожертвования с местных жителей. На счет одного из обвиняемых поступило более 540 тысяч рублей с пометкой "пособие служителя", сообщили в СК. Иеговисты* собирались на тайных квартирах и всячески старались соблюдать конспирацию, но супругов задержали и в июле 2018 года заключили под стражу; через полгода их отпустили под подписку о невыезде.Все четверо признаны виновными по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества).В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/iegovy-1586098532.html

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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), омск, санкт-петербург, происшествия