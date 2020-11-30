Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/iegovisty-1586925906.html
В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии
В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии
Жителя Санкт-Петербурга приговорили в Омске к трём годам колонии за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"* и вербовку в нее жителей области, его жена... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:48
2020-11-30T11:54
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
омск
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга приговорили в Омске к трём годам колонии за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"* и вербовку в нее жителей области, его жена отделалась условным сроком, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.По данным следствия, 33-летняя женщина и её 45-летний супруг в сентябре 2017 года приехали из Санкт-Петербурга в Омск, где с двумя местными жительницами организовали ячейку иеговистов*. В мае 2018 года они вчетвером приехали в Азовский район Омской области и начали агитировать и вербовать местных жителей в свои ряды, распространяя литературу, признанную экстремистской, собирали денежные пожертвования с местных жителей. На счет одного из обвиняемых поступило более 540 тысяч рублей с пометкой "пособие служителя", сообщили в СК. Иеговисты* собирались на тайных квартирах и всячески старались соблюдать конспирацию, но супругов задержали и в июле 2018 года заключили под стражу; через полгода их отпустили под подписку о невыезде.Все четверо признаны виновными по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества).В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/iegovy-1586098532.html
омск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), омск, санкт-петербург, происшествия

В Омске супругов-иеговистов* приговорили к трем годам колонии

11:48 30.11.2020 (обновлено: 11:54 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 30 ноя - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга приговорили в Омске к трём годам колонии за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"* и вербовку в нее жителей области, его жена отделалась условным сроком, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 33-летняя женщина и её 45-летний супруг в сентябре 2017 года приехали из Санкт-Петербурга в Омск, где с двумя местными жительницами организовали ячейку иеговистов*. В мае 2018 года они вчетвером приехали в Азовский район Омской области и начали агитировать и вербовать местных жителей в свои ряды, распространяя литературу, признанную экстремистской, собирали денежные пожертвования с местных жителей. На счет одного из обвиняемых поступило более 540 тысяч рублей с пометкой "пособие служителя", сообщили в СК. Иеговисты* собирались на тайных квартирах и всячески старались соблюдать конспирацию, но супругов задержали и в июле 2018 года заключили под стражу; через полгода их отпустили под подписку о невыезде.
"Приговором... подсудимому мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Подсудимым женщинам назначено наказание в виде лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В ходе следствия и в суде обвиняемые вину не признали", - сообщается на сайте СУСК.
Все четверо признаны виновными по части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества).
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций.
У молельного дома секты - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 15:14Сказано в эфире
Почему они упорствуют? Религиовед о задержании "Свидетелей Иеговы"*Заведено дело по факту возобновления работы центра запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*. Мнение о том, почему организаторы не прекратили деятельность вопреки решению суда, в интервью радио Sputnik высказал религиовед Роман Силантьев.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
 
Свидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)ОмскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
Лента новостейМолния