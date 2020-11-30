https://ria.ru/20201130/herd-1587002539.html
Миллионы фанатов Джонни Деппа требуют убрать Эмберд Херд из "Аквамена 2"
Миллионы фанатов Джонни Деппа требуют убрать Эмберд Херд из "Аквамена 2"
Онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена" набрала более 1,6 миллиона подписей. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:28
2020-11-30T17:28
2020-11-30T17:28
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джейсон момоа
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена" набрала более 1,6 миллиона подписей.Как сообщает Deadline, петиция преодолела отметку в 1,5 миллиона подписей после известия о том, что Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" заменит Мадс Миккельсен. Авторы петиции обвиняют Херд в клевете, называют ее агрессором и поддерживают звезду "Пиратов Карибского моря"."Мужчины – являются такими же жертвами домашнего насилия, как и женщины. Это нужно признать, и мы обязаны не давать тем, кто способен на насилие, занимать ведущие позиции в индустрии развлечений", — призывают авторы петиции.Предполагается, что Херд сыграет подругу главного героя – Меру, как и в первой ленте. "Аквамен 2" должен выйти в 2022 году. Режиссер картины Джеймс Ван, в главных ролях Джейсон Момоа и Патрик Уилсон.
https://ria.ru/20201115/herd-1584466033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, джейсон момоа, мадс миккельсен
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости
. Онлайн-петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в сиквеле "Аквамена" набрала
более 1,6 миллиона подписей.
Как сообщает
Deadline, петиция преодолела отметку в 1,5 миллиона подписей после известия о том, что Джонни Деппа в третьей части "Фантастических тварей" заменит Мадс Миккельсен.
Авторы петиции обвиняют Херд в клевете, называют ее агрессором и поддерживают звезду "Пиратов Карибского моря".
"Мужчины – являются такими же жертвами домашнего насилия, как и женщины. Это нужно признать, и мы обязаны не давать тем, кто способен на насилие, занимать ведущие позиции в индустрии развлечений", — призывают авторы петиции.
Предполагается, что Херд сыграет подругу главного героя – Меру, как и в первой ленте.
"Аквамен 2" должен выйти в 2022 году. Режиссер картины Джеймс Ван, в главных ролях Джейсон Момоа и Патрик Уилсон.