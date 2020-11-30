https://ria.ru/20201130/gretsiya-1586899990.html

Греция продлила разрешение на въезд россиян

Греция продлила разрешение на въезд россиян

Власти Греции продлили до 14 декабря разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:10

2020-11-30T09:10

2020-11-30T09:10

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АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Власти Греции продлили до 14 декабря разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Соответствующее решение опубликовано в официальной правительственной газете.Греция стала разрешать въезд до 500 граждан России в неделю с 7 сентября. Решение несколько раз продлевали, последний раз - до 30 ноября.В очередном постановлении говорится, что разрешение продлевается с момента истечения до 14 декабря 2020 года.Условия остаются прежними. Разрешен въезд воздушным транспортом до 500 граждан России в неделю через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Пассажиры должны представить отрицательный результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилета. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.Все прибывающие пассажиры обязаны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение по отдельным направлениям, программа вывозных рейсов прекращена с 21 сентября.С 21 ноября возобновились прямые авиарейсы из Москвы в Афины, самолет "Аэрофлота" выполняет два грузопассажирских рейса в неделю. Попасть на них могут определенные категории пассажиров – владельцы вида на жительство, имеющие специальные разрешения властей Греции.В Греции до 7 декабря продлен всеобщий локдаун, введенный 7 ноября первоначально до 30 ноября. В стране действует комендантский час – запрещено передвижение с 21:00 до 5:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и на улице, закрыты предприятия общественного питания.С начала пандемии коронавируса в Греции заразились 104 227 человек, умерли 2321 человек, в больницах на ИВЛ находятся 603 больных. В последние дни ежедневно заболевает от 1,5 до 3 тысяч человек. С начала осени число инфицированных и умерших выросло в десять раз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

https://ria.ru/20201113/migratsiya-1584365236.html

https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html

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