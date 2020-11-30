https://ria.ru/20201130/grazhdanstvo-1587007815.html

Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:22

2020-11-30T17:22

2020-11-30T18:32

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Также служащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.В законопроекте указано, что чиновники, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.Запрет будет распространяться на сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, главу Банка России, сотрудников МВД и СК.Как пояснил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, эта мера коснется также дипломатов и их супругов. Помимо этого, президент предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работники государственных органов или органов местного самоуправления, которым положен допуск к гостайне, вышедшие из российского гражданства или получившие иностранное гражданство или вид на жительство, должны будут письменно сообщить об этом работодателю. После этого трудовой договор с ними расторгнут.

https://ria.ru/20200814/1575771025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика