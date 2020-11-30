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Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:07
2020-11-30T09:19
дмитрий григоренко
гтлк
вэб-лизинг
мсп банк
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко утвердить их до 25 декабря, сообщается на сайте правительства.Заместителю председателя правительства РФ - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко поручено обеспечить рассмотрение и утверждение "дорожных карт" на заседаниях межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития в срок до 25 декабря.Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития, ее возглавит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, сообщила пресс-служба правительства.Премьер-министр РФ 23 ноября объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. Как отмечает кабмин, их результативность планируется повысить за счет оптимизации управления и сокращения дублирующих функций. Ожидается, что часть институтов войдет в состав ВЭБа, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и "Дом.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБом и органами исполнительной власти."Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента", - сказал Мишустин на прошедшем 23 ноября совещании с вице-премьерами.
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дмитрий григоренко, гтлк, вэб-лизинг, мсп банк, михаил мишустин, политика

Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития

09:07 30.11.2020 (обновлено: 09:19 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко утвердить их до 25 декабря, сообщается на сайте правительства.
"Во исполнение поручения президента РФ В.В. Путина от 6 ноября 2020 года ... представить в правительство РФ до 4 декабря 2020 года соответствующие планы-графики ("дорожные карты") по реформированию институтов развития в 2021 году...", - говорится в сообщении.
Заместителю председателя правительства РФ - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко поручено обеспечить рассмотрение и утверждение "дорожных карт" на заседаниях межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития в срок до 25 декабря.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития, ее возглавит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, сообщила пресс-служба правительства.
"Руководителем группы назначен заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В ее состав также вошли заместители руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, заместитель министра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Калинин", - говорится в сообщении. Ответственным секретарем группы назначен замдиректора департамента экономического развития и финансов правительства РФ Владимир Москвитин.
Премьер-министр РФ 23 ноября объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. Как отмечает кабмин, их результативность планируется повысить за счет оптимизации управления и сокращения дублирующих функций. Ожидается, что часть институтов войдет в состав ВЭБа, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и "Дом.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБом и органами исполнительной власти.
"Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента", - сказал Мишустин на прошедшем 23 ноября совещании с вице-премьерами.
Генеральный директор Дом.рф Александр Плутник - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
29 января, 13:35
Развивая институт развития: пять лет "Дом.РФ" во главе с Плутником
 
Дмитрий ГригоренкоГТЛКВЭБ-ЛизингМСП БанкМихаил МишустинПолитика
 
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