https://ria.ru/20201130/grafiki-1586899649.html

Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития

Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:07

2020-11-30T09:07

2020-11-30T09:19

дмитрий григоренко

гтлк

вэб-лизинг

мсп банк

михаил мишустин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586116549_0:425:2883:2047_1400x0_80_0_0_b792a21276c408a172334c8fd3039cc3.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам представить графики реформирования институтов развития до 4 декабря, а вице-премьеру Дмитрию Григоренко утвердить их до 25 декабря, сообщается на сайте правительства.Заместителю председателя правительства РФ - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко поручено обеспечить рассмотрение и утверждение "дорожных карт" на заседаниях межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития в срок до 25 декабря.Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития, ее возглавит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, сообщила пресс-служба правительства.Премьер-министр РФ 23 ноября объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. Как отмечает кабмин, их результативность планируется повысить за счет оптимизации управления и сокращения дублирующих функций. Ожидается, что часть институтов войдет в состав ВЭБа, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и "Дом.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБом и органами исполнительной власти."Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента", - сказал Мишустин на прошедшем 23 ноября совещании с вице-премьерами.

https://realty.ria.ru/20200129/1564009182.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий григоренко, гтлк, вэб-лизинг, мсп банк, михаил мишустин, политика