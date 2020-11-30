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Покупатели обезоружили грабителя в магазине под Волгоградом
Покупатели обезоружили грабителя в магазине под Волгоградом
Многократно судимый житель Волгоградской области напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом, его скрутили покупатели и удерживали до приезда... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:20
2020-11-30T14:20
россия
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Многократно судимый житель Волгоградской области напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом, его скрутили покупатели и удерживали до приезда полиции, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в субботу в небольшой магазин в Волжском вошел мужчина и попросил продавщицу вызвать такси, когда она отказалась, то он достал предмет похожий на пистолет и начал угрожать ей."Находившиеся в павильоне покупатели обезоружили злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции", - говорится в сообщении ведомства. Полиция задержала напавшего.Отмечается, что 63-летний злоумышленник был шесть раз судим, в том числе за убийство, освободился только в марте. По информации ведомства, у него изъят пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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россия
волгоградская область
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россия, волгоградская область, волжский, происшествия

Покупатели обезоружили грабителя в магазине под Волгоградом

14:20 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Многократно судимый житель Волгоградской области напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом, его скрутили покупатели и удерживали до приезда полиции, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в субботу в небольшой магазин в Волжском вошел мужчина и попросил продавщицу вызвать такси, когда она отказалась, то он достал предмет похожий на пистолет и начал угрожать ей.
"Находившиеся в павильоне покупатели обезоружили злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции", - говорится в сообщении ведомства. Полиция задержала напавшего.
Отмечается, что 63-летний злоумышленник был шесть раз судим, в том числе за убийство, освободился только в марте. По информации ведомства, у него изъят пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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