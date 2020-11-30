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Главврач хабаровской поликлиники умерла от коронавируса
Главврач хабаровской поликлиники умерла от коронавируса
Главный врач городской поликлиники №11 в Хабаровске Вера Пак скоропостижно скончалась от коронавируса. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T06:02
2020-11-30T06:02
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
хабаровск
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общество
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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Главный врач городской поликлиники №11 в Хабаровске Вера Пак скоропостижно скончалась от коронавируса."На 61 году жизни скоропостижно скончалась Вера Васильевна Пак, главный врач городской поликлиники №11. Она находилась в одном из коронавирусных госпиталей Хабаровска. Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким. Стойкости и крепости духа в это непростое время", - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.Пак на протяжении 37 лет работала в сфере медицины, а поликлинике №11 посвятила 17 лет профессиональной деятельности.По последним данным в Хабаровском крае всего коронавирусной инфекцией заразились 24 246 человек (+329 за сутки), выздоровели 16 924 жителя края, умерли 157. В регионе развернута 3291 койка, свободными остаются 437. На лечении находятся более 7 тысяч жителей региона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровск, хабаровский край, общество

Главврач хабаровской поликлиники умерла от коронавируса

06:02 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Главный врач городской поликлиники №11 в Хабаровске Вера Пак скоропостижно скончалась от коронавируса.
"На 61 году жизни скоропостижно скончалась Вера Васильевна Пак, главный врач городской поликлиники №11. Она находилась в одном из коронавирусных госпиталей Хабаровска. Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким. Стойкости и крепости духа в это непростое время", - написал в своем Telegram-канале и.о. зампреда правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.
Пак на протяжении 37 лет работала в сфере медицины, а поликлинике №11 посвятила 17 лет профессиональной деятельности.
По последним данным в Хабаровском крае всего коронавирусной инфекцией заразились 24 246 человек (+329 за сутки), выздоровели 16 924 жителя края, умерли 157. В регионе развернута 3291 койка, свободными остаются 437. На лечении находятся более 7 тысяч жителей региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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