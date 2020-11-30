https://ria.ru/20201130/germaniya-1587053758.html
Шапша надеется встретиться с партнерами из Германии после пандемии
Шапша надеется встретиться с партнерами из Германии после пандемии
Губернатор Калужской области Владислав Шапша пригласил делегацию из Германии встретиться в Калуге летом 2021 года и обсудить развитие сотрудничества, выразив... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:52
2020-11-30T20:52
2020-11-30T20:52
калужская область
россия
владислав шапша
германия
калуга
калужская область
эссен
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:97:1365:865_1400x0_80_0_0_8b129c34d5488ce6ac4fd4da4e364b6f.jpg
КАЛУГА, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пригласил делегацию из Германии встретиться в Калуге летом 2021 года и обсудить развитие сотрудничества, выразив надежду, что пандемия к тому времени закончится, сообщило правительство региона.В понедельник Шапша выступил в онлайн-режиме на Германо-Российском форуме, посвященном 75-летию окончания Второй мировой войны. Дискуссия была посвящена сотрудничеству немецких и российских регионов и муниципалитетов в период пандемии. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Владимир Потемкин, обер-бургомистр города Эссен Томас Куфен, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители других регионов двух стран.По словам Шапши, сотрудничество между регионами и городами России и Германии имеет большое значение для развития отношений между странами. Он отметил, что Калуга в числе первых советских городов еще в 1969 году установила побратимские связи с немецким Зулем. С тех пор Калужскую область и Германию связывает успешное сотрудничество в разных сферах. В регионе работают более 20 немецких компаний. Товарооборот между областью и республикой в 2019 году составил почти 1,5 миллиарда долларов.По данным областного правительства, вопросы укрепления российско-германских отношений, обмена опытом в области социального и экономического развития, установление новых деловых контактов должны стать центральными для XVI Конференции городов-партнеров России и Германии, которая запланирована на июнь 2021 года.Губернатор выразил надежду, что период пандемии к этому времени закончится, и пригласил всех участников дискуссии собраться на конференции в следующем году в Калуге."Наши немецкие партнеры выступают за продолжение сотрудничества, многие расширяют производства, увеличивают мощности. И со всеми мы находимся в постоянном контакте. Нам по силам поднять на более высокий уровень наше межрегиональное партнерство", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20201014/kaluga-1579838779.html
https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html
https://ria.ru/20201028/gosarkhiv-1581950478.html
россия
германия
калуга
калужская область
эссен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1400x0_80_0_0_d97b758ed60cf07301b63b7e34211c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владислав шапша, германия, калуга, калужская область, эссен, экономика
КАЛУГА, 30 ноя – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
пригласил делегацию из Германии
встретиться в Калуге
летом 2021 года и обсудить развитие сотрудничества, выразив надежду, что пандемия к тому времени закончится, сообщило правительство региона.
В понедельник Шапша выступил в онлайн-режиме на Германо-Российском форуме, посвященном 75-летию окончания Второй мировой войны. Дискуссия была посвящена сотрудничеству немецких и российских регионов и муниципалитетов в период пандемии. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Владимир Потемкин, обер-бургомистр города Эссен
Томас Куфен, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители других регионов двух стран.
По словам Шапши, сотрудничество между регионами и городами России и Германии имеет большое значение для развития отношений между странами. Он отметил, что Калуга в числе первых советских городов еще в 1969 году установила побратимские связи с немецким Зулем. С тех пор Калужскую область и Германию связывает успешное сотрудничество в разных сферах. В регионе работают более 20 немецких компаний. Товарооборот между областью и республикой в 2019 году составил почти 1,5 миллиарда долларов.
По данным областного правительства, вопросы укрепления российско-германских отношений, обмена опытом в области социального и экономического развития, установление новых деловых контактов должны стать центральными для XVI Конференции городов-партнеров России и Германии, которая запланирована на июнь 2021 года.
Губернатор выразил надежду, что период пандемии к этому времени закончится, и пригласил всех участников дискуссии собраться на конференции в следующем году в Калуге.
"Пандемия заставила отказаться от прямых международных контактов. Но это никак не сказывается на нашем стремлении продолжать диалог, делать шаги, которые будут способствовать росту торговли, росту инвестиций, расширению промышленной и технологической кооперации", - заявил Шапша.
"Наши немецкие партнеры выступают за продолжение сотрудничества, многие расширяют производства, увеличивают мощности. И со всеми мы находимся в постоянном контакте. Нам по силам поднять на более высокий уровень наше межрегиональное партнерство", – подчеркнул губернатор.