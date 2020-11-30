https://ria.ru/20201130/germaniya-1587053758.html

Шапша надеется встретиться с партнерами из Германии после пандемии

Шапша надеется встретиться с партнерами из Германии после пандемии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пригласил делегацию из Германии встретиться в Калуге летом 2021 года и обсудить развитие сотрудничества, выразив... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:52

2020-11-30T20:52

2020-11-30T20:52

калужская область

россия

владислав шапша

германия

калуга

калужская область

эссен

экономика

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КАЛУГА, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пригласил делегацию из Германии встретиться в Калуге летом 2021 года и обсудить развитие сотрудничества, выразив надежду, что пандемия к тому времени закончится, сообщило правительство региона.В понедельник Шапша выступил в онлайн-режиме на Германо-Российском форуме, посвященном 75-летию окончания Второй мировой войны. Дискуссия была посвящена сотрудничеству немецких и российских регионов и муниципалитетов в период пандемии. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Владимир Потемкин, обер-бургомистр города Эссен Томас Куфен, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители других регионов двух стран.По словам Шапши, сотрудничество между регионами и городами России и Германии имеет большое значение для развития отношений между странами. Он отметил, что Калуга в числе первых советских городов еще в 1969 году установила побратимские связи с немецким Зулем. С тех пор Калужскую область и Германию связывает успешное сотрудничество в разных сферах. В регионе работают более 20 немецких компаний. Товарооборот между областью и республикой в 2019 году составил почти 1,5 миллиарда долларов.По данным областного правительства, вопросы укрепления российско-германских отношений, обмена опытом в области социального и экономического развития, установление новых деловых контактов должны стать центральными для XVI Конференции городов-партнеров России и Германии, которая запланирована на июнь 2021 года.Губернатор выразил надежду, что период пандемии к этому времени закончится, и пригласил всех участников дискуссии собраться на конференции в следующем году в Калуге."Наши немецкие партнеры выступают за продолжение сотрудничества, многие расширяют производства, увеличивают мощности. И со всеми мы находимся в постоянном контакте. Нам по силам поднять на более высокий уровень наше межрегиональное партнерство", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20201014/kaluga-1579838779.html

https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html

https://ria.ru/20201028/gosarkhiv-1581950478.html

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россия, владислав шапша, германия, калуга, калужская область, эссен, экономика