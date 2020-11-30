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Посол назвал угрозы главы Минобороны Германии в адрес России абсурдными
Посол назвал угрозы главы Минобороны Германии в адрес России абсурдными
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал контрпродуктивными и абсурдными угрозы говорить с Россией с позиции силы. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:36
2020-11-30T19:36
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
сергей нечаев (дипломат)
германия
в мире
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал контрпродуктивными и абсурдными угрозы говорить с Россией с позиции силы.Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". Она отметила, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем"."Огромное значение имеет процесс исторического примирения между россиянами и немцами, запас доверия, накопленный за десятилетия плодотворного сотрудничества, не должен быть растрачен, и несмотря на имеющиеся проблемы, должен оставаться фактором успешного развития двусторонних отношений и их стабильности в Европе ", - заявил Нечаев на российско-германской муниципальной конференции "Партнерства как мосты взаимопонимания", организованной Германо-российским форумом.Он отметил, что "Россия стремится выстраивать отношения с Германией на принципах уважения, равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга, без практикуемого некоторыми западными партнерами санкционного диктата и ультиматумов, наносящих серьезный ущерб как двусторонним связям, так и поступательному развитию европейского континента в целом". "Тем более контрпродуктивны, да и просто абсурдно угрозы говорить с Россией с позиции силы", - добавил он.
https://ria.ru/20201129/shkolnitsa-1586838205.html
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, сергей нечаев (дипломат), германия, в мире

Посол назвал угрозы главы Минобороны Германии в адрес России абсурдными

19:36 30.11.2020
 
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал контрпродуктивными и абсурдными угрозы говорить с Россией с позиции силы.
Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". Она отметила, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".
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"Огромное значение имеет процесс исторического примирения между россиянами и немцами, запас доверия, накопленный за десятилетия плодотворного сотрудничества, не должен быть растрачен, и несмотря на имеющиеся проблемы, должен оставаться фактором успешного развития двусторонних отношений и их стабильности в Европе ", - заявил Нечаев на российско-германской муниципальной конференции "Партнерства как мосты взаимопонимания", организованной Германо-российским форумом.
Он отметил, что "Россия стремится выстраивать отношения с Германией на принципах уважения, равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга, без практикуемого некоторыми западными партнерами санкционного диктата и ультиматумов, наносящих серьезный ущерб как двусторонним связям, так и поступательному развитию европейского континента в целом". "Тем более контрпродуктивны, да и просто абсурдно угрозы говорить с Россией с позиции силы", - добавил он.
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РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииСергей Нечаев (дипломат)ГерманияВ мире
 
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