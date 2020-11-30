https://ria.ru/20201130/germaniya-1587037955.html

Посол назвал угрозы главы Минобороны Германии в адрес России абсурдными

Посол назвал угрозы главы Минобороны Германии в адрес России абсурдными

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал контрпродуктивными и абсурдными угрозы говорить с Россией с позиции силы. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:36

2020-11-30T19:36

2020-11-30T19:36

россия

аннегрет крамп-карренбауэр

минобороны германии

сергей нечаев (дипломат)

германия

в мире

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал контрпродуктивными и абсурдными угрозы говорить с Россией с позиции силы.Ранее глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". Она отметила, что "это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем"."Огромное значение имеет процесс исторического примирения между россиянами и немцами, запас доверия, накопленный за десятилетия плодотворного сотрудничества, не должен быть растрачен, и несмотря на имеющиеся проблемы, должен оставаться фактором успешного развития двусторонних отношений и их стабильности в Европе ", - заявил Нечаев на российско-германской муниципальной конференции "Партнерства как мосты взаимопонимания", организованной Германо-российским форумом.Он отметил, что "Россия стремится выстраивать отношения с Германией на принципах уважения, равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга, без практикуемого некоторыми западными партнерами санкционного диктата и ультиматумов, наносящих серьезный ущерб как двусторонним связям, так и поступательному развитию европейского континента в целом". "Тем более контрпродуктивны, да и просто абсурдно угрозы говорить с Россией с позиции силы", - добавил он.

https://ria.ru/20201129/shkolnitsa-1586838205.html

https://ria.ru/20201128/germaniya-1586793915.html

россия

германия

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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, сергей нечаев (дипломат), германия, в мире