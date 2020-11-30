https://ria.ru/20201130/gazifikatsiya-1586932449.html

В Ивановской области за пять лет газифицируют 179 населенных пунктов

В Ивановской области за пять лет газифицируют 179 населенных пунктов

Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области позволит за пять лет обеспечить природным газом 179 населенных пунктов в 17 районах, в том... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:23

2020-11-30T12:23

2020-11-30T12:23

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

юрьевец

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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. Программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области позволит за пять лет обеспечить природным газом 179 населенных пунктов в 17 районах, в том числе в четырех ранее не газифицированных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Соответствующий документ подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер."Природный газ получат районы, которые до этого не были газифицированы. В Лухском и Пестяковском районах газа не было вообще, а в Юрьевецком и Верхнеландеховском районах сейчас газифицировано всего по одному населенному пункту", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в рамках программы к 2025 году "Газпром" в Ивановской области построит газопроводы-отводы с двумя газораспределительными станциями в Лухе и Юрьевце, 591 километр межпоселковых газопроводов. Одновременно регион обеспечит строительство более 690 километров внутрипоселковых газопроводов. В целом это позволит обеспечить техническую возможность для газификации более 13,7 тысячи потребителей, перевести 55 котельных на природный газ.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что вопрос газификации жители поднимают на каждой встрече. Реализация программы позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов с 35,67% на начало 2020 года сразу до 51% к концу 2025 года."Некоторые уже и отчаялись дождаться газа в свои дома, так долго - десятилетиями - им это обещали. Вот конкретные планы, подкрепленные документами. Газпром построит два газопровода-отвода с газораспределительными станциями в Лухе и Юрьевце. Техническая возможность для подключения жителей в Юрьевце - к 2022 году, в Лухе – к 2023 году. Тогда же, к 2023 году - Верхний Ландех и Пестяки", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.Объем инвестиций "Газпрома" составит 11,5 миллиарда рублей, или в 7,1 раза больше, чем в предыдущий пятилетний период.

https://ria.ru/20201126/energoklaster-1586496050.html

ивановская область

юрьевец

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станислав воскресенский, ивановская область, юрьевец