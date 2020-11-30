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В ЕЭК спрогнозировали цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году
В ЕЭК спрогнозировали цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году
Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год не ожидается выше уровня текущего года, исходя из имеющихся у сторон проработок, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:44
2020-11-30T22:44
роман головченко
михаил мясникович
евразийская экономическая комиссия
александр новак
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год не ожидается выше уровня текущего года, исходя из имеющихся у сторон проработок, заявил в понедельник глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".В пятницу, 27 ноября, пресс-служба белорусского правительства сообщила, что вице-премьеры Белоруссии и РФ Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.
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роман головченко, михаил мясникович, евразийская экономическая комиссия, александр новак, минск, белоруссия, в мире

В ЕЭК спрогнозировали цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году

22:44 30.11.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год не ожидается выше уровня текущего года, исходя из имеющихся у сторон проработок, заявил в понедельник глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года", - заявил Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1".

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Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".
В пятницу, 27 ноября, пресс-служба белорусского правительства сообщила, что вице-премьеры Белоруссии и РФ Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.
 
Роман ГоловченкоМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияАлександр НовакМинскБелоруссияВ мире
 
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