https://ria.ru/20201130/gaz-1587067727.html

В ЕЭК спрогнозировали цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году

В ЕЭК спрогнозировали цену на российский газ для Белоруссии в 2021 году

Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год не ожидается выше уровня текущего года, исходя из имеющихся у сторон проработок, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:44

2020-11-30T22:44

2020-11-30T22:44

роман головченко

михаил мясникович

евразийская экономическая комиссия

александр новак

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 год не ожидается выше уровня текущего года, исходя из имеющихся у сторон проработок, заявил в понедельник глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".В пятницу, 27 ноября, пресс-служба белорусского правительства сообщила, что вице-премьеры Белоруссии и РФ Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

минск

белоруссия

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роман головченко, михаил мясникович, евразийская экономическая комиссия, александр новак, минск, белоруссия, в мире