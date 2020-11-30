https://ria.ru/20201130/fso-1587044675.html

Источник сообщил о самоубийстве сотрудника ФСО в Москве

Источник сообщил о самоубийстве сотрудника ФСО в Москве

Сотрудник ФСО покончил с собой в Москве, по предварительным данным, из-за неурядиц в личной жизни, сообщил в понедельник РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:29

2020-11-30T20:29

2020-11-30T20:29

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудник ФСО покончил с собой в Москве, по предварительным данным, из-за неурядиц в личной жизни, сообщил в понедельник РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительная причина гибели сотрудника ФСО - личная жизнь", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства происшествия выясняются.По его словам, погибший обеспечивал безопасность проезда охраняемых лиц на спецтрассах столицы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, происшествия