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Источник сообщил о самоубийстве сотрудника ФСО в Москве
Источник сообщил о самоубийстве сотрудника ФСО в Москве
Сотрудник ФСО покончил с собой в Москве, по предварительным данным, из-за неурядиц в личной жизни, сообщил в понедельник РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:29
2020-11-30T20:29
2020-11-30T20:29
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудник ФСО покончил с собой в Москве, по предварительным данным, из-за неурядиц в личной жизни, сообщил в понедельник РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительная причина гибели сотрудника ФСО - личная жизнь", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства происшествия выясняются.По его словам, погибший обеспечивал безопасность проезда охраняемых лиц на спецтрассах столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, происшествия