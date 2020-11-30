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Парламент Франции хочет переписать вызвавшую протесты статью проекта
Парламент Франции хочет переписать вызвавшую протесты статью проекта
Парламентское большинство во Франции предлагает переписать текст статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается проведения фото- и... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:18
2020-11-30T19:18
кристоф кастанер
вперед, республика
парламент франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Парламентское большинство во Франции предлагает переписать текст статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается проведения фото- и видеосъемки полицейских и жандармов и вызывает критику и непонимание в обществе."Чтобы снять все сомнения, сегодня мы считаем необходимым прояснить юридический механизм, принятый (Нацсобранием - ред.) в первом чтении. Мы предложим полную переработку статьи 24", - сказал лидер парламентской фракции партии "Вперед, республика" Кристоф Кастанер.Он отметил, что 24-я статья законопроекта отвечает двум целям: обеспечить более эффективную защиту сил правопорядка и "сохранить без каких-либо оговорок свободу прессы и свободу информирования". Вместе с тем, по словам Кастанера, непонимание, которое существует, заставляет еще раз вернуться к этой статье. "Баланс, который мы искали в этой 24-й статье, не был единогласно воспринят", - добавил он.Инициативу о тотальной переработке статьи поддерживают также депутаты франции "Демократическое движение" (MoDem) и парламентской группы "Действовать вместе" (Agir-Ensemble).Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что введение этой нормы нанесен серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.В субботу, 28 ноября, в 70 городах Франции прошли акции в поддержку свободы информирования, участники которой выступали против принятой в пером чтении 24-й статьи законопроекта. Акция в Париже сопровождалась масштабными беспорядками.
https://ria.ru/20201129/protest-1586877917.html
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кристоф кастанер, вперед, республика, парламент франции, франция, париж, в мире

Парламент Франции хочет переписать вызвавшую протесты статью проекта

19:18 30.11.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону "О национальной безопасности"
Участники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Парламентское большинство во Франции предлагает переписать текст статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", которая касается проведения фото- и видеосъемки полицейских и жандармов и вызывает критику и непонимание в обществе.
"Чтобы снять все сомнения, сегодня мы считаем необходимым прояснить юридический механизм, принятый (Нацсобранием - ред.) в первом чтении. Мы предложим полную переработку статьи 24", - сказал лидер парламентской фракции партии "Вперед, республика" Кристоф Кастанер.
Он отметил, что 24-я статья законопроекта отвечает двум целям: обеспечить более эффективную защиту сил правопорядка и "сохранить без каких-либо оговорок свободу прессы и свободу информирования". Вместе с тем, по словам Кастанера, непонимание, которое существует, заставляет еще раз вернуться к этой статье. "Баланс, который мы искали в этой 24-й статье, не был единогласно воспринят", - добавил он.
Инициативу о тотальной переработке статьи поддерживают также депутаты франции "Демократическое движение" (MoDem) и парламентской группы "Действовать вместе" (Agir-Ensemble).
Сотрудники полиции во время акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 22:22
Во Франции почти 100 полицейских пострадали во время акций протеста
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что введение этой нормы нанесен серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей. Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
В субботу, 28 ноября, в 70 городах Франции прошли акции в поддержку свободы информирования, участники которой выступали против принятой в пером чтении 24-й статьи законопроекта. Акция в Париже сопровождалась масштабными беспорядками.
Во время демонстрации против Закона о глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 21:52
Более 130 тысяч человек вышли на акции протеста во Франции
 
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