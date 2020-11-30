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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201130/frantsisk-1586929781.html
Папа Франциск огласил в ватиканском соборе имена новых "князей Церкви"
Папа Франциск огласил в ватиканском соборе имена новых "князей Церкви"
Папа Римский Франциск в ходе консистории, состоявшейся в субботу вечером в соборе Святого Петра в Ватикане, возвел в кардинальское достоинство 13 иерархов... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:07
2020-11-30T12:07
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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ВАТИКАН, 30 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе консистории, состоявшейся в субботу вечером в соборе Святого Петра в Ватикане, возвел в кардинальское достоинство 13 иерархов Римско-католической церкви, имена которых он лично объявил еще 25 октября.Во время торжественной церемонии в Ватиканской базилике понтифик произнес традиционную латинскую формулу назначения кардиналов и огласил имена новых "князей Церкви". Новоиспеченные кардиналы принесли клятву верности и послушания папе Франциску и его преемникам. После этого Святой отец вручил коленопреклоненным прелатам пурпурные шапки, цвет которых символизирует их готовность пролить свою кровь за дело церкви, а также золотые кардинальские перстни и папские буллы с соответствующими титулами."Пурпуроносцами" в ходе нынешней консистории стали 13 человек, причем возраст девяти из них не превышает 80 лет, что дает им право на участие в будущем конклаве. Первыми знаки кардинальского достоинства из рук папы Франциска получили два видных сановника Римской курии. Это были недавно назначенные генеральный секретарь Синода епископов мальтийский прелат Марио Грек и префект ватиканской Конгрегации по канонизации святых итальянский архиепископ Марчелло Семераро.Как обычно, в число новых "пурпуроносцев" вошли видные представители национальных епископатов, в том числе, архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори, который стал первым афроамериканцем в истории церкви, получившим кардинальскую шапку. Кроме того, избранниками папы Франциска на сей раз стали архиепископ Сантьяго Селестино Аос Брако и архиепископ руандийской столицы Кигали Антуан Камбанда.Однако не все новые "князья Церкви" из-за пандемии COVID-19 смогли прибыть в Ватикан. Так, апостольский викарий Брунея епископ Корнелиус Сим и архиепископ Каписа (Филиппины) Хосе Адвинкула в связи с чрезвычайной медико-санитарной ситуацией отсутствовали на консистории. Тем не менее, папа Франциск в ходе церемонии назвал их имена и сообщил, что специальный посланник позднее вручит им символы кардинальского достоинства. Примечательно, что представители Руанды и Брунея впервые вошли в состав Кардинальской коллегии.Кроме того, за славное служение церкви папа Франциск решил причислить к "пурпуронсоцам" четырех прелатов, уже достигших своего 80-летия. В их числе - известный ватиканский дипломат Сильвано Мария Томази, недавно назначенный специальным делегатом понтифика при Мальтийском ордене, и проповедник Папского дома монах-капуцин Раньеро Канталамесса.Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в порядок проведения ноябрьской консистории. В ней приняло участие весьма ограниченное число епископов, священников и мирян, которые строго придерживались установленных правил, включая ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции. Помимо иерархов в Соборе Святого Петра присутствовали лишь около ста верующих, сопровождающих новых "пурпуроносцев". Многие члены Кардинальской коллегии не прибыли на консисторию и следили за ее ходом посредством онлайн-трансляции через специальную цифровую платформу. После завершения обряда кардиналы не стали заключать друг друга в братские объятия и отказались от традиции наносить "визиты вежливости" в римские титулярные церкви, которые вверил им понтифик.Нынешняя консистория стала уже седьмой за годы понтификата Франциска. Всего за это время он возвел в кардинальское достоинство 101 церковного иерарха, причем 73 из них в настоящее время имеют право принимать участие в конклаве. Отныне в Кардинальскую коллегию входят 229 членов из 90 стран, в том числе 128 "выборщиков" из 70 стран. Самую многочисленную группу в ней по-прежнему образуют итальянцы (47), с заметным отрывом за ними следуют представители США (15) и Испании (14).
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/papa-1584180117.html
https://ria.ru/20201022/svyaschennik-1581018185.html
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан

Папа Франциск огласил в ватиканском соборе имена новых "князей Церкви"

12:07 30.11.2020
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 30 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе консистории, состоявшейся в субботу вечером в соборе Святого Петра в Ватикане, возвел в кардинальское достоинство 13 иерархов Римско-католической церкви, имена которых он лично объявил еще 25 октября.
Во время торжественной церемонии в Ватиканской базилике понтифик произнес традиционную латинскую формулу назначения кардиналов и огласил имена новых "князей Церкви". Новоиспеченные кардиналы принесли клятву верности и послушания папе Франциску и его преемникам. После этого Святой отец вручил коленопреклоненным прелатам пурпурные шапки, цвет которых символизирует их готовность пролить свою кровь за дело церкви, а также золотые кардинальские перстни и папские буллы с соответствующими титулами.
"Пурпуроносцами" в ходе нынешней консистории стали 13 человек, причем возраст девяти из них не превышает 80 лет, что дает им право на участие в будущем конклаве. Первыми знаки кардинальского достоинства из рук папы Франциска получили два видных сановника Римской курии. Это были недавно назначенные генеральный секретарь Синода епископов мальтийский прелат Марио Грек и префект ватиканской Конгрегации по канонизации святых итальянский архиепископ Марчелло Семераро.
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Как обычно, в число новых "пурпуроносцев" вошли видные представители национальных епископатов, в том числе, архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори, который стал первым афроамериканцем в истории церкви, получившим кардинальскую шапку. Кроме того, избранниками папы Франциска на сей раз стали архиепископ Сантьяго Селестино Аос Брако и архиепископ руандийской столицы Кигали Антуан Камбанда.
Однако не все новые "князья Церкви" из-за пандемии COVID-19 смогли прибыть в Ватикан. Так, апостольский викарий Брунея епископ Корнелиус Сим и архиепископ Каписа (Филиппины) Хосе Адвинкула в связи с чрезвычайной медико-санитарной ситуацией отсутствовали на консистории. Тем не менее, папа Франциск в ходе церемонии назвал их имена и сообщил, что специальный посланник позднее вручит им символы кардинальского достоинства. Примечательно, что представители Руанды и Брунея впервые вошли в состав Кардинальской коллегии.
Кроме того, за славное служение церкви папа Франциск решил причислить к "пурпуронсоцам" четырех прелатов, уже достигших своего 80-летия. В их числе - известный ватиканский дипломат Сильвано Мария Томази, недавно назначенный специальным делегатом понтифика при Мальтийском ордене, и проповедник Папского дома монах-капуцин Раньеро Канталамесса.
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Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в порядок проведения ноябрьской консистории. В ней приняло участие весьма ограниченное число епископов, священников и мирян, которые строго придерживались установленных правил, включая ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции. Помимо иерархов в Соборе Святого Петра присутствовали лишь около ста верующих, сопровождающих новых "пурпуроносцев". Многие члены Кардинальской коллегии не прибыли на консисторию и следили за ее ходом посредством онлайн-трансляции через специальную цифровую платформу. После завершения обряда кардиналы не стали заключать друг друга в братские объятия и отказались от традиции наносить "визиты вежливости" в римские титулярные церкви, которые вверил им понтифик.
Нынешняя консистория стала уже седьмой за годы понтификата Франциска. Всего за это время он возвел в кардинальское достоинство 101 церковного иерарха, причем 73 из них в настоящее время имеют право принимать участие в конклаве. Отныне в Кардинальскую коллегию входят 229 членов из 90 стран, в том числе 128 "выборщиков" из 70 стран. Самую многочисленную группу в ней по-прежнему образуют итальянцы (47), с заметным отрывом за ними следуют представители США (15) и Испании (14).
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
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