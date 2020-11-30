https://ria.ru/20201130/fizik-yaderschik-1587005493.html

Россия осудила убийство иранского физика-ядерщика

Россия осудила убийство иранского физика-ядерщика

Виновные в убийстве иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде должны понести ответственность, заявили в понедельник в МИД России. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:12

2020-11-30T17:12

2020-11-30T17:27

хасан роухани

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

биньямин нетаньяху

израиль

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Виновные в убийстве иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде должны понести ответственность, заявили в понедельник в МИД России.Россия на фоне убийства в Иране ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде призывает все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, заявили в понедельник в МИД РФ."Неизменный приоритет Российской Федерации – стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива. На его реализацию нацелены наши усилия и инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона. Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", - говорится в сообщении министерства.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201130/iran-1586948878.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/fakhrizade-1586868785.html

израиль

иран

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хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, биньямин нетаньяху, израиль, мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, в мире