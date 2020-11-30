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Россия осудила убийство иранского физика-ядерщика
Россия осудила убийство иранского физика-ядерщика
Виновные в убийстве иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде должны понести ответственность, заявили в понедельник в МИД России. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:12
2020-11-30T17:27
хасан роухани
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
биньямин нетаньяху
израиль
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Виновные в убийстве иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде должны понести ответственность, заявили в понедельник в МИД России.Россия на фоне убийства в Иране ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде призывает все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, заявили в понедельник в МИД РФ."Неизменный приоритет Российской Федерации – стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива. На его реализацию нацелены наши усилия и инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона. Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", - говорится в сообщении министерства.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
https://ria.ru/20201130/iran-1586948878.html
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хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, биньямин нетаньяху, израиль, мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, в мире

Россия осудила убийство иранского физика-ядерщика

17:12 30.11.2020 (обновлено: 17:27 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Виновные в убийстве иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде должны понести ответственность, заявили в понедельник в МИД России.
"Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность", - говорится в сообщении министерства.
Россия на фоне убийства в Иране ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде призывает все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Неизменный приоритет Российской Федерации – стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива. На его реализацию нацелены наши усилия и инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона. Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", - говорится в сообщении министерства.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:26
В Иране заявили, что установили организатора убийства физика-ядерщика
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
Место убийства руководителя оборонных исследований в Иране - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 19:57
Роковая случайность. СМИ узнали детали убийства иранского ядерщика
 
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