https://ria.ru/20201130/festival-1586943968.html
Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области
Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области
Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:08
2020-11-30T13:08
2020-11-30T13:08
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572063714_0:181:2997:1867_1400x0_80_0_0_219739886645455c35ccca203756becb.jpg
ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, IT-Фест 2020 проводится впервые в целях стимулирования интереса жителей региона к изучению информационных технологий. В нем примут участие школьники, студенты и педагоги из всех городов и районов области, а также представители IТ-компаний региона. Благодаря онлайн-формату фестиваля его гостями могут стать все желающие. В его рамках пройдут соревнования по киберспорту, познавательные мастер-классы, олимпиады, конкурсы, видео-выступления спикеров, которые поделятся опытом в IT-разработке.Артамонов отметил, что программа IT-Фест 2020 разнообразна и будет интересна людям с различным уровнем навыков. Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе "Цифровая перемена", получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"."Потребность в IT-специалистах сегодня большая. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201127/grant-1586667517.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572063714_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_77211350ea848b64a7e2b9c533373831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости.
Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, IT-Фест 2020 проводится впервые в целях стимулирования интереса жителей региона к изучению информационных технологий. В нем примут участие школьники, студенты и педагоги из всех городов и районов области, а также представители IТ-компаний региона. Благодаря онлайн-формату фестиваля его гостями могут стать все желающие. В его рамках пройдут соревнования по киберспорту, познавательные мастер-классы, олимпиады, конкурсы, видео-выступления спикеров, которые поделятся опытом в IT-разработке.
Артамонов отметил, что программа IT-Фест 2020 разнообразна и будет интересна людям с различным уровнем навыков. Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе "Цифровая перемена", получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
"Потребность в IT-специалистах сегодня большая. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы", - сказал Артамонов.