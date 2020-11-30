https://ria.ru/20201130/festival-1586943968.html

Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области

Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области

Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:08

2020-11-30T13:08

2020-11-30T13:08

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, IT-Фест 2020 проводится впервые в целях стимулирования интереса жителей региона к изучению информационных технологий. В нем примут участие школьники, студенты и педагоги из всех городов и районов области, а также представители IТ-компаний региона. Благодаря онлайн-формату фестиваля его гостями могут стать все желающие. В его рамках пройдут соревнования по киберспорту, познавательные мастер-классы, олимпиады, конкурсы, видео-выступления спикеров, которые поделятся опытом в IT-разработке.Артамонов отметил, что программа IT-Фест 2020 разнообразна и будет интересна людям с различным уровнем навыков. Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе "Цифровая перемена", получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"."Потребность в IT-специалистах сегодня большая. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы", - сказал Артамонов.

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область