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Липецкая область
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Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области
Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области
Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:08
2020-11-30T13:08
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, IT-Фест 2020 проводится впервые в целях стимулирования интереса жителей региона к изучению информационных технологий. В нем примут участие школьники, студенты и педагоги из всех городов и районов области, а также представители IТ-компаний региона. Благодаря онлайн-формату фестиваля его гостями могут стать все желающие. В его рамках пройдут соревнования по киберспорту, познавательные мастер-классы, олимпиады, конкурсы, видео-выступления спикеров, которые поделятся опытом в IT-разработке.Артамонов отметил, что программа IT-Фест 2020 разнообразна и будет интересна людям с различным уровнем навыков. Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе "Цифровая перемена", получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"."Потребность в IT-специалистах сегодня большая. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

Фестиваль информационных технологий стартовал в Липецкой области

13:08 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАбитуриенты за компьютером
Абитуриенты за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Фестиваль информационных технологий IT-Фест 2020 стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, IT-Фест 2020 проводится впервые в целях стимулирования интереса жителей региона к изучению информационных технологий. В нем примут участие школьники, студенты и педагоги из всех городов и районов области, а также представители IТ-компаний региона. Благодаря онлайн-формату фестиваля его гостями могут стать все желающие. В его рамках пройдут соревнования по киберспорту, познавательные мастер-классы, олимпиады, конкурсы, видео-выступления спикеров, которые поделятся опытом в IT-разработке.
Артамонов отметил, что программа IT-Фест 2020 разнообразна и будет интересна людям с различным уровнем навыков. Все победители IT-Фест 2020, а также педагоги, ставшие лучшими в конкурсе "Цифровая перемена", получат заслуженные награды. Реализуется мероприятие в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
"Потребность в IT-специалистах сегодня большая. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что мероприятия IT-фестиваля заинтересуют жителей области самого разного возраста и откроют перед ними новые перспективы", - сказал Артамонов.
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