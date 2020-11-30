https://ria.ru/20201130/falsifikatsii-1586884859.html
Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США
Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T01:12
2020-11-30T01:12
2020-11-30T01:12
выборы президента сша — 2020
жаир болсонару
мехико
дональд трамп
джо байден
бразилия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_764:0:2915:1210_1400x0_80_0_0_a10e5cd94e5d265e8eabd19db56770a2.jpg
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации.Ряд мировых лидеров, включая президента Бразилии, не стали поздравлять Джо Байдена с избранием на пост президента США до окончания судебных разбирательств, которые идут в нескольких штатах.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201129/pereschet-1586872917.html
мехико
бразилия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_323:0:2915:1944_1400x0_80_0_0_060bfb6465b05aac14ce3d0bfc9d0535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жаир болсонару, мехико, дональд трамп, джо байден, бразилия, сша, в мире