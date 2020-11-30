https://ria.ru/20201130/falsifikatsii-1586884859.html

Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США

Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T01:12

2020-11-30T01:12

2020-11-30T01:12

выборы президента сша — 2020

жаир болсонару

мехико

дональд трамп

джо байден

бразилия

сша

в мире

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МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации.Ряд мировых лидеров, включая президента Бразилии, не стали поздравлять Джо Байдена с избранием на пост президента США до окончания судебных разбирательств, которые идут в нескольких штатах.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201129/pereschet-1586872917.html

мехико

бразилия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жаир болсонару, мехико, дональд трамп, джо байден, бразилия, сша, в мире