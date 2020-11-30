Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201130/falsifikatsii-1586884859.html
Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США
Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T01:12
2020-11-30T01:12
выборы президента сша — 2020
жаир болсонару
мехико
дональд трамп
джо байден
бразилия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_764:0:2915:1210_1400x0_80_0_0_a10e5cd94e5d265e8eabd19db56770a2.jpg
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации.Ряд мировых лидеров, включая президента Бразилии, не стали поздравлять Джо Байдена с избранием на пост президента США до окончания судебных разбирательств, которые идут в нескольких штатах.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201129/pereschet-1586872917.html
мехико
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_323:0:2915:1944_1400x0_80_0_0_060bfb6465b05aac14ce3d0bfc9d0535.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жаир болсонару, мехико, дональд трамп, джо байден, бразилия, сша, в мире

Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США

01:12 30.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о фальсификациях на президентских выборах в США, он утверждает, что располагает своими источниками информации.

"У меня есть свои источники информации, которые я не могу раскрыть, согласно которым там было много фальсификаций. Было, и это никто не обсуждает. Достаточно ли их для определения (победы - ред.) одного или другого, я не знаю, стоит еще подождать", - заявил политик, слова которого приводит издание Globo.

Ряд мировых лидеров, включая президента Бразилии, не стали поздравлять Джо Байдена с избранием на пост президента США до окончания судебных разбирательств, которые идут в нескольких штатах.
Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 20:51Выборы президента США — 2020
Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Висконсине
 
Выборы президента США — 2020Жаир БолсонаруМехикоДональд ТрампДжо БайденБразилияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
Лента новостейМолния