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Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября
Курс рубля заметно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:17
2020-11-30T10:17
2020-11-30T11:27
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Курс рубля заметно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, в самом начале торгов, к 10:03, евро подорожал сразу на 48 копеек — до 91,21 рубля, впервые с 17 ноября преодолев планку в 91 рубль. Доллар тоже растет — на 40 копеек, до 76,25 рубля.На курс российской валюты оказывает давление негативный внешний фон, в частности цены на нефть: январский фьючерс на североморскую смесь марки Brent падает на 1,87 процента, до 47,35 доллара за баррель.Кроме того, как предупреждали аналитики, на рубль повлияют снижение валют развивающихся стран и другие негативные факторы: слабая макроэкономическая статистика, потеря аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов и нарастающие геополитические риски.
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московская биржа, brent, экономика
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Курс рубля заметно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи
.
Так, в самом начале торгов, к 10:03, евро подорожал сразу на 48 копеек — до 91,21 рубля, впервые с 17 ноября преодолев планку в 91 рубль. Доллар тоже растет — на 40 копеек, до 76,25 рубля.
На курс российской валюты оказывает давление негативный внешний фон, в частности цены на нефть: январский фьючерс на североморскую смесь марки Brent
падает на 1,87 процента, до 47,35 доллара за баррель.
Кроме того, как предупреждали аналитики, на рубль повлияют снижение валют развивающихся стран и другие негативные факторы: слабая макроэкономическая статистика, потеря аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов и нарастающие геополитические риски.