https://ria.ru/20201130/evro-1586906934.html

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 17 ноября

Курс рубля заметно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:17

2020-11-30T10:17

2020-11-30T11:27

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Курс рубля заметно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, в самом начале торгов, к 10:03, евро подорожал сразу на 48 копеек — до 91,21 рубля, впервые с 17 ноября преодолев планку в 91 рубль. Доллар тоже растет — на 40 копеек, до 76,25 рубля.На курс российской валюты оказывает давление негативный внешний фон, в частности цены на нефть: январский фьючерс на североморскую смесь марки Brent падает на 1,87 процента, до 47,35 доллара за баррель.Кроме того, как предупреждали аналитики, на рубль повлияют снижение валют развивающихся стран и другие негативные факторы: слабая макроэкономическая статистика, потеря аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов и нарастающие геополитические риски.

https://ria.ru/20201129/neft-1586838047.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, экономика