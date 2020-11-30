https://ria.ru/20201130/elki-1587028769.html

Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы

Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы

Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:51

2020-11-30T18:51

2020-11-30T18:51

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно. Сейчас готовимся установить на улицах и площадях примерно 1000 новогодних елок, объемно-декоративные конструкции", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".Он отметил, что к 14 декабря завершится монтаж новогодних украшений.

https://ria.ru/20201120/elka-1585607507.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва