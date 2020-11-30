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Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы
Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы
Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:51
2020-11-30T18:51
2020-11-30T18:51
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петр бирюков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно. Сейчас готовимся установить на улицах и площадях примерно 1000 новогодних елок, объемно-декоративные конструкции", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".Он отметил, что к 14 декабря завершится монтаж новогодних украшений.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва