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Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы
Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы
Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:51
2020-11-30T18:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно. Сейчас готовимся установить на улицах и площадях примерно 1000 новогодних елок, объемно-декоративные конструкции", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".Он отметил, что к 14 декабря завершится монтаж новогодних украшений.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы

18:51 30.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи новогодних елок появится на улицах Москвы, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно. Сейчас готовимся установить на улицах и площадях примерно 1000 новогодних елок, объемно-декоративные конструкции", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Высота Кремлевской елки составит 25 метров
Он отметил, что к 14 декабря завершится монтаж новогодних украшений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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