https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586886928.html

В ГИБДД назвали принцип изменения теоретической части экзамена на права

В ГИБДД назвали принцип изменения теоретической части экзамена на права

Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T03:03

2020-11-30T03:03

2020-11-30T03:03

россия

михаил черников

авто

гибдд мвд рф

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155250/79/1552507911_0:116:3071:1843_1400x0_80_0_0_8c75919e1d90240d24595281816d96f7.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин."Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий", - объяснил Шеюхин.Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

https://ria.ru/20201123/prava-1585838357.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил черников, авто, гибдд мвд рф, москва, общество