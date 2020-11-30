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В ГИБДД назвали принцип изменения теоретической части экзамена на права
В ГИБДД назвали принцип изменения теоретической части экзамена на права
Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:03
2020-11-30T03:03
2020-11-30T03:03
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин."Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий", - объяснил Шеюхин.Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
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россия, михаил черников, авто, гибдд мвд рф, москва, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.
"Пакет документов (с данными о ДТП - ред.) оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. Это оперативная система сбора", - сказал Шеюхин. Далее данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят ДТП, отметил он.
"Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий", - объяснил Шеюхин.
Глава ГИБДД России Михаил Черников
ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".