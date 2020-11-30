Греф спрогнозировал спад российской экономики до 3,5-4,5%
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время встречи с председатель правительства РФ Дмитрием Медведевым
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спад экономики России в 2020 году составит 3,5-4,5%, в 2021 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%, озвучил прогноз глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора, представляя новую стратегию развития Сбера до 2023 года.
"Несмотря на высокую неопределенность в рамках нашей стратегии, мы используем следующие предпосылки: российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 20 года окажется в диапазоне 3,5-4,5%. А далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 году и выйдет на стабильный рост около 2-3%", - заявил Греф.
По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, а в 2021 году она вырастет на 3-4%. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.