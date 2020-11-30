https://ria.ru/20201130/ekonomika-1586976485.html

Греф спрогнозировал спад российской экономики до 3,5-4,5%

Греф спрогнозировал спад российской экономики до 3,5-4,5%

Спад экономики России в 2020 году составит 3,5-4,5%, в 2021 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%, озвучил прогноз глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:05

2020-11-30T15:05

2020-11-30T15:05

сбер

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

герман греф

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спад экономики России в 2020 году составит 3,5-4,5%, в 2021 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%, озвучил прогноз глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора, представляя новую стратегию развития Сбера до 2023 года.По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, а в 2021 году она вырастет на 3-4%. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика