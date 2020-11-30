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Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых ЕГЭ
Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых ЕГЭ
Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых на едином государственном экзамене предметов, заявили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:42
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых на едином государственном экзамене предметов, заявили в пресс-службе ведомства.Как отметили в ведомстве, возможные изменения процедуры проведения экзаменов в настоящее время обсуждаются с правительством РФ, Минпросвещения и Роспотребнадзором.
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Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых ЕГЭ

12:42 30.11.2020 (обновлено: 13:19 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по физике
Сдача ЕГЭ по физике - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых на едином государственном экзамене предметов, заявили в пресс-службе ведомства.
"В отношении ЕГЭ ограничение по числу сдаваемых предметов не обсуждается. Можно сдавать любое количество предметов по выбору", - рассказали в пресс-службе.
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Рособрнадзор примет решение по срокам проведения ЕГЭ до нового года
Как отметили в ведомстве, возможные изменения процедуры проведения экзаменов в настоящее время обсуждаются с правительством РФ, Минпросвещения и Роспотребнадзором.
 
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