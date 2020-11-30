https://ria.ru/20201130/ege-1586937681.html

Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых ЕГЭ

Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых ЕГЭ

Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых на едином государственном экзамене предметов, заявили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:42

2020-11-30T12:42

2020-11-30T13:19

социальный навигатор

сн_образование

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не обсуждает ограничения по числу сдаваемых на едином государственном экзамене предметов, заявили в пресс-службе ведомства.Как отметили в ведомстве, возможные изменения процедуры проведения экзаменов в настоящее время обсуждаются с правительством РФ, Минпросвещения и Роспотребнадзором.

https://ria.ru/20201127/ege-1586639728.html

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2020

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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество