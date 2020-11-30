https://ria.ru/20201130/efremov-1587067998.html

В ОНК прокомментировали сообщения о "пропаже" Ефремова

В ОНК прокомментировали сообщения о "пропаже" Ефремова

Членов ОНК Москвы удивили сообщения об исчезновении актера Михаила Ефремова по пути в ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области, сообщает телеканал "360". РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:48

2020-11-30T22:48

2020-12-01T13:11

дтп с участием михаила ефремова

россия

онк

михаил ефремов

белгородская область

алексеевка

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Членов ОНК Москвы удивили сообщения об исчезновении актера Михаила Ефремова по пути в ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области, сообщает телеканал "360".Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита актера объявила о "пропаже" Ефремова. Отмечалось, что он должен был прибыть в колонию в понедельник утром, однако его местоположение до сих пор остается неизвестным."Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников, наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть", — заявил телеканалу член ОНК Москвы Иван Мельников.По его словам, информация о перевозке заключенных является конфиденциальной и не может передаваться ни адвокатам, ни родственникам.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Пьяный артист за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201123/efremov-1586002544.html

https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html

россия

белгородская область

алексеевка

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дтп с участием михаила ефремова, россия, онк, михаил ефремов, белгородская область, алексеевка, происшествия