В ОНК прокомментировали сообщения о "пропаже" Ефремова
22:48 30.11.2020 (обновлено: 13:11 01.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Членов ОНК Москвы удивили сообщения об исчезновении актера Михаила Ефремова по пути в ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области, сообщает телеканал "360".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита актера объявила о "пропаже" Ефремова. Отмечалось, что он должен был прибыть в колонию в понедельник утром, однако его местоположение до сих пор остается неизвестным.
"Я думаю, что вряд ли Михаил Ефремов куда-то может пропасть, если смотреть объективно. Если сейчас не могут найти кто-то из его в кавычках чрезмерно компетентных защитников, наверное, им стоит посмотреть общую практику этапирования заключенных. Не сегодня, завтра информация появится. Слишком видный заключенный, чтобы он мог куда-то пропасть", — заявил телеканалу член ОНК Москвы Иван Мельников.
По его словам, информация о перевозке заключенных является конфиденциальной и не может передаваться ни адвокатам, ни родственникам.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Пьяный артист за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации.