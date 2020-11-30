https://ria.ru/20201130/dtp-1586898857.html
В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
Легковой автомобиль ночью в понедельник врезался в припаркованную фуру на Симферопольском шоссе в Москве; один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:01
2020-11-30T09:01
2020-11-30T10:27
гочсипб
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль ночью в понедельник врезался в припаркованную фуру на Симферопольском шоссе в Москве; один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Происшествие случилось на Симферопольском шоссе, дом 12. Легковой автомобиль врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии произошёл разлив топлива, пассажиры легкового автомобиля оказались зажаты. Кроме того, были перекрыты полосы движения.Отмечается, что огнеборцы и спасатели устранили последствия ДТП в кратчайшие сроки и движение было восстановлено.
https://ria.ru/20201130/dtp-1586892921.html
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гочсипб, москва, происшествия