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В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:37
2020-11-30T07:37
2020-11-30T07:37
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.Уточняется, что детей среди участников ДТП нет, пострадавшие доставлены в больницу."Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа", - уточняет министерство.
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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия