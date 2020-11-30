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В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:37
2020-11-30T07:37
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.Уточняется, что детей среди участников ДТП нет, пострадавшие доставлены в больницу."Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа", - уточняет министерство.
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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

07:37 30.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НАЛЬЧИК, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
"В 06.10 мск в понедельник на 426-м километре федеральной дороги "Кавказ" произошло столкновение двух автомобилей: Ниссан Теана и Лада Приора. В результате три человека получили травмы, несовместимые" с жизнью, ещё двое пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детей среди участников ДТП нет, пострадавшие доставлены в больницу.
"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа", - уточняет министерство.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)НальчикПроисшествия
 
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