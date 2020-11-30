https://ria.ru/20201130/dtp-1586892921.html

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:37

2020-11-30T07:37

2020-11-30T07:37

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 30 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.Уточняется, что детей среди участников ДТП нет, пострадавшие доставлены в больницу."Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает оперативно-следственная группа", - уточняет министерство.

https://ria.ru/20201129/stolknovenie-1586861451.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия