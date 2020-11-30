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Музей Лондона просит жителей столицы рассказать сны, увиденные в пандемию
Музей Лондона просит жителей столицы рассказать сны, увиденные в пандемию
Музей Лондона обратился к жителям британской столицы с просьбой поделиться снами, которые они видели во время пандемии, сообщает The Guardian. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T01:50
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Музей Лондона обратился к жителям британской столицы с просьбой поделиться снами, которые они видели во время пандемии, сообщает The Guardian.Проект "Хранители сна" реализуется совместно с Музеем снов Университета Западного Онтарио (Канада).Фортеини Аравани, куратор Музея Лондона по работе с цифровым контентом, рассказала, что музей таким образом хочет запечатлеть историю Лондона во время пандемии COVID-19. Лондонцам, которые готовы рассказать свои сны, предлагается выйти на связь с кураторами до 15 января по электронному адресу. Далее их слова будут записаны на аудио или видео."Музеи традиционно собирают сны, но не сами рассказы, а, скорее, визуализации: рисунки и живопись. Мы же хотим на этот раз включить в нашу коллекцию именно истории, таким образом немного расширив представление о том, что может быть музейным объектом", — пояснила она. Проект не предполагает немедленного анализа сновидений, но впоследствии их можно будет изучать. Один их психологов из Лондонского университета королевы Марии Валдас Нарейка, приветствовал начинание. По его словам, благодаря снам можно сделать много важных выводов. Так, люди рассказывают что в их сновидениях стало больше злости и грусти, часто встречаются идеи заражения и чистоты. Он предположил, что новый проект представит значительный интерес для историков и ученых будущего.
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новости культуры, музеи, музей лондона, лондон, канада

Музей Лондона просит жителей столицы рассказать сны, увиденные в пандемию

01:50 30.11.2020 (обновлено: 02:04 30.11.2020)
 
© AFP 2020 / Tolga AkmenПешеход в защитной маске на улице в районе Уолтамстоу в Лондоне
Пешеход в защитной маске на улице в районе Уолтамстоу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AFP 2020 / Tolga Akmen
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Музей Лондона обратился к жителям британской столицы с просьбой поделиться снами, которые они видели во время пандемии, сообщает The Guardian.
Проект "Хранители сна" реализуется совместно с Музеем снов Университета Западного Онтарио (Канада).
Фортеини Аравани, куратор Музея Лондона по работе с цифровым контентом, рассказала, что музей таким образом хочет запечатлеть историю Лондона во время пандемии COVID-19.
"Сон и связанные с ним паттерны стали одной из первых привычек, которая на карантине сразу сильно изменилась. Я хотела показать, что пандемия влияет не только на наше сознание, но также и на нашу подсознательную жизнь, в том числе на сновидения", — пояснила она.
Лондонцам, которые готовы рассказать свои сны, предлагается выйти на связь с кураторами до 15 января по электронному адресу. Далее их слова будут записаны на аудио или видео.
"Музеи традиционно собирают сны, но не сами рассказы, а, скорее, визуализации: рисунки и живопись. Мы же хотим на этот раз включить в нашу коллекцию именно истории, таким образом немного расширив представление о том, что может быть музейным объектом", — пояснила она.
Проект не предполагает немедленного анализа сновидений, но впоследствии их можно будет изучать.
Один их психологов из Лондонского университета королевы Марии Валдас Нарейка, приветствовал начинание.
По его словам, благодаря снам можно сделать много важных выводов. Так, люди рассказывают что в их сновидениях стало больше злости и грусти, часто встречаются идеи заражения и чистоты. Он предположил, что новый проект представит значительный интерес для историков и ученых будущего.
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