https://ria.ru/20201130/dreams-1586682001.html
Музей Лондона просит жителей столицы рассказать сны, увиденные в пандемию
Музей Лондона просит жителей столицы рассказать сны, увиденные в пандемию
Музей Лондона обратился к жителям британской столицы с просьбой поделиться снами, которые они видели во время пандемии, сообщает The Guardian. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T01:50
2020-11-30T01:50
2020-11-30T02:04
культура
новости культуры
музеи
музей лондона
лондон
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586672765_0:271:3070:1998_1400x0_80_0_0_c92ed52412aad12c28b587b877b442e2.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Музей Лондона обратился к жителям британской столицы с просьбой поделиться снами, которые они видели во время пандемии, сообщает The Guardian.Проект "Хранители сна" реализуется совместно с Музеем снов Университета Западного Онтарио (Канада).Фортеини Аравани, куратор Музея Лондона по работе с цифровым контентом, рассказала, что музей таким образом хочет запечатлеть историю Лондона во время пандемии COVID-19. Лондонцам, которые готовы рассказать свои сны, предлагается выйти на связь с кураторами до 15 января по электронному адресу. Далее их слова будут записаны на аудио или видео."Музеи традиционно собирают сны, но не сами рассказы, а, скорее, визуализации: рисунки и живопись. Мы же хотим на этот раз включить в нашу коллекцию именно истории, таким образом немного расширив представление о том, что может быть музейным объектом", — пояснила она. Проект не предполагает немедленного анализа сновидений, но впоследствии их можно будет изучать. Один их психологов из Лондонского университета королевы Марии Валдас Нарейка, приветствовал начинание. По его словам, благодаря снам можно сделать много важных выводов. Так, люди рассказывают что в их сновидениях стало больше злости и грусти, часто встречаются идеи заражения и чистоты. Он предположил, что новый проект представит значительный интерес для историков и ученых будущего.
https://ria.ru/20201127/tretyakovka-1586649988.html
лондон
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586672765_272:0:3003:2048_1400x0_80_0_0_f8f35d4574309fc914a9273226a48472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, музей лондона, лондон, канада
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости
. Музей Лондона обратился к жителям британской столицы с просьбой поделиться снами, которые они видели во время пандемии, сообщает
The Guardian.
Проект "Хранители сна" реализуется совместно с Музеем снов Университета Западного Онтарио (Канада).
Фортеини Аравани, куратор Музея Лондона по работе с цифровым контентом, рассказала, что музей таким образом хочет запечатлеть историю Лондона во время пандемии COVID-19.
"Сон и связанные с ним паттерны стали одной из первых привычек, которая на карантине сразу сильно изменилась. Я хотела показать, что пандемия влияет не только на наше сознание, но также и на нашу подсознательную жизнь, в том числе на сновидения", — пояснила она.
Лондонцам, которые готовы рассказать свои сны, предлагается выйти на связь с кураторами до 15 января по электронному адресу
. Далее их слова будут записаны на аудио или видео.
"Музеи традиционно собирают сны, но не сами рассказы, а, скорее, визуализации: рисунки и живопись. Мы же хотим на этот раз включить в нашу коллекцию именно истории, таким образом немного расширив представление о том, что может быть музейным объектом", — пояснила она.
Проект не предполагает немедленного анализа сновидений, но впоследствии их можно будет изучать.
Один их психологов из Лондонского университета королевы Марии Валдас Нарейка, приветствовал начинание.
По его словам, благодаря снам можно сделать много важных выводов. Так, люди рассказывают что в их сновидениях стало больше злости и грусти, часто встречаются идеи заражения и чистоты. Он предположил, что новый проект представит значительный интерес для историков и ученых будущего.