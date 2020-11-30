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Пандемия выявила новый запрос на доверие, считает эксперт
Пандемия выявила новый запрос на доверие, считает эксперт
Пандемия коронавируса выявила новый запрос на доверие, высокие показатели доверия общества фиксируются к волонтёрам, к которым присоединяются все больше людей,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:21
2020-11-30T12:21
2020-11-30T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр журавский
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса выявила новый запрос на доверие, высокие показатели доверия общества фиксируются к волонтёрам, к которым присоединяются все больше людей, отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.Он отметил, что различные социологические службы фиксируют высокие показатели доверия волонтёрам, около 90-92%.В качестве примера он привел акцию "Мы вместе", в которой объединяются и благотворительные организации, и некоммерческие фонды, и бизнес, а также обратил внимание, что в сложных условиях представители малого и среднего бизнеса не сокращают рабочие места, стараются предпринять все меры, чтобы сохранить рабочие места, подчеркнул он."Мы видим, как социальные предприниматели тоже стараются, чтобы сохранить рабочие места, в том числе и те, где работают люди с ограниченными возможностями. Это очень важно, потому что это демонстрирует зрелость общества или то, что президент назвал моральным лидерством", - пояснил Журавский.По его словам, большую роль в сложившихся условиях для сохранения доверия играют СМИ и социальные сети."Потому что это тот барометр, который, с одной стороны, фиксирует обратную связь, а с другой стороны, доносит предложения, новые решения максимально быстро до граждан", - резюмировал Журавский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, александр журавский, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса выявила новый запрос на доверие, высокие показатели доверия общества фиксируются к волонтёрам, к которым присоединяются все больше людей, отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
"Пандемия - это испытание и проверка консолидации и зрелости общества, в том числе институтов гражданского общества, в том числе СМИ, бизнес-сообщества и готовности государства и общества к нестандартным решениям в условиях неопределенности и нехватки времени. В этих условиях, в том числе в условиях часто привносимых конспирологических предположений, страхов, пандемия выявила новый запрос на доверие", - сказал Журавский в ходе пленарного заседания Медиафорума этнических и региональных СМИ.
Он отметил, что различные социологические службы фиксируют высокие показатели доверия волонтёрам, около 90-92%.
"Это, наверное, один из самых главных выводов и результатов…, которые мы фиксируем в работе в условиях пандемии. Все большее количество граждан разных возрастов и социальных статусов вовлекаются в волонтерское движение", - добавил Журавский.
В качестве примера он привел акцию "Мы вместе", в которой объединяются и благотворительные организации, и некоммерческие фонды, и бизнес, а также обратил внимание, что в сложных условиях представители малого и среднего бизнеса не сокращают рабочие места, стараются предпринять все меры, чтобы сохранить рабочие места, подчеркнул он.
"Мы видим, как социальные предприниматели тоже стараются, чтобы сохранить рабочие места, в том числе и те, где работают люди с ограниченными возможностями. Это очень важно, потому что это демонстрирует зрелость общества или то, что президент назвал моральным лидерством", - пояснил Журавский.
По его словам, большую роль в сложившихся условиях для сохранения доверия играют СМИ и социальные сети.
"Потому что это тот барометр, который, с одной стороны, фиксирует обратную связь, а с другой стороны, доносит предложения, новые решения максимально быстро до граждан", - резюмировал Журавский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.