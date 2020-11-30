https://ria.ru/20201130/doverie-1586931894.html

Пандемия выявила новый запрос на доверие, считает эксперт

Пандемия выявила новый запрос на доверие, считает эксперт

Пандемия коронавируса выявила новый запрос на доверие, высокие показатели доверия общества фиксируются к волонтёрам, к которым присоединяются все больше людей,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:21

2020-11-30T12:21

2020-11-30T12:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр журавский

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса выявила новый запрос на доверие, высокие показатели доверия общества фиксируются к волонтёрам, к которым присоединяются все больше людей, отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.Он отметил, что различные социологические службы фиксируют высокие показатели доверия волонтёрам, около 90-92%.В качестве примера он привел акцию "Мы вместе", в которой объединяются и благотворительные организации, и некоммерческие фонды, и бизнес, а также обратил внимание, что в сложных условиях представители малого и среднего бизнеса не сокращают рабочие места, стараются предпринять все меры, чтобы сохранить рабочие места, подчеркнул он."Мы видим, как социальные предприниматели тоже стараются, чтобы сохранить рабочие места, в том числе и те, где работают люди с ограниченными возможностями. Это очень важно, потому что это демонстрирует зрелость общества или то, что президент назвал моральным лидерством", - пояснил Журавский.По его словам, большую роль в сложившихся условиях для сохранения доверия играют СМИ и социальные сети."Потому что это тот барометр, который, с одной стороны, фиксирует обратную связь, а с другой стороны, доносит предложения, новые решения максимально быстро до граждан", - резюмировал Журавский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/slovo-1586902653.html

https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html

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коронавирус covid-19, александр журавский, общество