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Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Невыплаченные надбавки медикам Хабаровского края, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплатят в ближайшее время, заявил исполняющий обязанности РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:42
2020-11-30T07:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дальний восток
здоровье - общество
михаил мишустин
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Невыплаченные надбавки медикам Хабаровского края, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплатят в ближайшее время, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.Ранее сообщалось, что минздрав края получил до 10 обращений об отсутствии федеральных выплат в октябре за работу с COVID-пациентами.В четверг на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты до конца года работающим с коронавирусом медикам, еще 1 миллиард рублей - на выплаты помогающим им студентам.Никонов отметил, что власти региона приняли решение о доплатах студентам медколледжей, задействованным в больницах и поликлиниках региона. Сейчас такую выплату в размере 10 тысяч рублей получают только студенты медвузов, которые не включены в штат медицинской организации.По данным краевого минздрава, ситуация с COVID-19 в Хабаровском крае остается сложной. По состоянию на 29 ноября всего коронавирусной инфекцией заразились 24 246 человек (+329 за сутки), выздоровели 16 924 жителя края, умерли 157. В регионе развернута 3291 койка, свободными остаются 437. Загруженность фонда остается высокой – в среднем 85,8%. На лечении находятся более 7 тысяч жителей региона. Ежесуточный прирост числа инфицированных – на 1,4%, это на уровне средних значений по Дальнему Востоку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дальний восток, здоровье - общество, михаил мишустин, хабаровский край, общество

Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время

07:42 30.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в городе Волжский
Госпиталь для больных COVID-19 в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Невыплаченные надбавки медикам Хабаровского края, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплатят в ближайшее время, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.
Ранее сообщалось, что минздрав края получил до 10 обращений об отсутствии федеральных выплат в октябре за работу с COVID-пациентами.
"Сложности у нас еще с тем, что есть задержка выплат за работу с коронавирусными больными у врачей. Это федеральные деньги задержаны. Я надеюсь, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, потому что был соответствующий доклад в аппарат правительства и решения там все приняты, чтобы эту ситуацию урегулировать", - сказал Никонов журналистам в понедельник на пресс-конференции.
В четверг на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты до конца года работающим с коронавирусом медикам, еще 1 миллиард рублей - на выплаты помогающим им студентам.
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Никонов отметил, что власти региона приняли решение о доплатах студентам медколледжей, задействованным в больницах и поликлиниках региона. Сейчас такую выплату в размере 10 тысяч рублей получают только студенты медвузов, которые не включены в штат медицинской организации.
"И такая же мера, только в размере 7 тысяч рублей будет распространена на студентов медколледжей, но это будет за счет краевых средств. Это будет большое подспорье. У нас порядка 500 студентов Хабаровского и Комсомольского-на-Амуре медицинских колледжей работают сейчас в медорганизациях. Выплату студенты медколледжей получат за ноябрь и декабрь…это будет 14 тысяч", - сказал Никонов.
По данным краевого минздрава, ситуация с COVID-19 в Хабаровском крае остается сложной. По состоянию на 29 ноября всего коронавирусной инфекцией заразились 24 246 человек (+329 за сутки), выздоровели 16 924 жителя края, умерли 157. В регионе развернута 3291 койка, свободными остаются 437. Загруженность фонда остается высокой – в среднем 85,8%. На лечении находятся более 7 тысяч жителей региона. Ежесуточный прирост числа инфицированных – на 1,4%, это на уровне средних значений по Дальнему Востоку.
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