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Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время

Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время

Невыплаченные надбавки медикам Хабаровского края, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплатят в ближайшее время, заявил исполняющий обязанности РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:42

2020-11-30T07:42

2020-11-30T07:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дальний восток

здоровье - общество

михаил мишустин

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Невыплаченные надбавки медикам Хабаровского края, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплатят в ближайшее время, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.Ранее сообщалось, что минздрав края получил до 10 обращений об отсутствии федеральных выплат в октябре за работу с COVID-пациентами.В четверг на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты до конца года работающим с коронавирусом медикам, еще 1 миллиард рублей - на выплаты помогающим им студентам.Никонов отметил, что власти региона приняли решение о доплатах студентам медколледжей, задействованным в больницах и поликлиниках региона. Сейчас такую выплату в размере 10 тысяч рублей получают только студенты медвузов, которые не включены в штат медицинской организации.По данным краевого минздрава, ситуация с COVID-19 в Хабаровском крае остается сложной. По состоянию на 29 ноября всего коронавирусной инфекцией заразились 24 246 человек (+329 за сутки), выздоровели 16 924 жителя края, умерли 157. В регионе развернута 3291 койка, свободными остаются 437. Загруженность фонда остается высокой – в среднем 85,8%. На лечении находятся более 7 тысяч жителей региона. Ежесуточный прирост числа инфицированных – на 1,4%, это на уровне средних значений по Дальнему Востоку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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дальний восток

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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