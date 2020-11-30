https://ria.ru/20201130/dolg-1586896776.html

Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг

Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг

Пандемия коронавируса не привела к существенным изменениям в "кредитных привычках" россиян: граждане не стали обращаться чаще за кредитами и продолжают в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:35

2020-11-30T08:35

2020-11-30T08:35

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса не привела к существенным изменениям в "кредитных привычках" россиян: граждане не стали обращаться чаще за кредитами и продолжают в среднем запрашивать 230 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.При этом первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что средняя долговая нагрузка клиентов банка остаётся неизменной.Одновременно поток заявок от розничных клиентов на реструктуризацию кредитов существенно сократился и соответствует уровню, наблюдавшемуся до пандемии.

https://ria.ru/20201130/sberezheniya-1586893331.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, экономика