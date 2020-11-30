Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса не привела к существенным изменениям в "кредитных привычках" россиян: граждане не стали обращаться чаще за кредитами и продолжают в среднем запрашивать 230 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Могу сказать, что в целом мы наблюдаем стабильное и ответственное поведение клиентов: средняя частота их обращений за кредитами не выросла, средняя запрошенная сумма потребительских кредитов стабильна и находится на уровне 230 тысяч рублей", - поделился он.
При этом первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что средняя долговая нагрузка клиентов банка остаётся неизменной.
Одновременно поток заявок от розничных клиентов на реструктуризацию кредитов существенно сократился и соответствует уровню, наблюдавшемуся до пандемии.
"В розничном сегменте ситуация лучше, чем в корпоративном. Со взрывным ростом заявок мы столкнулись во втором квартале этого года, пик пришелся на апрель-май. В третьем квартале ситуация начала стабилизироваться, а количество заявок на реструктуризацию - снижаться. Сейчас оно примерно соответствует допандемийным показателям. В ноябре мы увидели незначительное увеличение относительно средних величин, но пока рано говорить об этом как о тренде", - пояснил Ведяхин.