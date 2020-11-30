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https://ria.ru/20201130/dobrovoltsy-1586928069.html
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих "ЭпиВакКорону"
Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих "ЭпиВакКорону"
Добровольцы старше 60 лет, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:02
2020-11-30T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Добровольцы старше 60 лет, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено",- говорится в сообщении.По состоянию на 29 ноября привиты 50 добровольцев, уточнили в пресс-службе.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих "ЭпиВакКорону"

12:02 30.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Добровольцы старше 60 лет, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено",- говорится в сообщении.
По состоянию на 29 ноября привиты 50 добровольцев, уточнили в пресс-службе.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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