https://ria.ru/20201130/dobrovoltsy-1586928069.html

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих "ЭпиВакКорону"

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих "ЭпиВакКорону"

Добровольцы старше 60 лет, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:02

2020-11-30T12:02

2020-11-30T12:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Добровольцы старше 60 лет, испытывающие вакцину "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено",- говорится в сообщении.По состоянию на 29 ноября привиты 50 добровольцев, уточнили в пресс-службе.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/vaktsina-1586871811.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество