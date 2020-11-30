https://ria.ru/20201130/dobrodel-1586942624.html
Воробьев поручил сделать портал "Добродел" максимально прозрачным
Воробьев поручил сделать портал "Добродел" максимально прозрачным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сделать региональный портал "Добродел" максимально прозрачным, чтобы не отвлекаться на "фейковые"... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:04
2020-11-30T13:04
2020-11-30T13:04
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сделать региональный портал "Добродел" максимально прозрачным, чтобы не отвлекаться на "фейковые" сообщения о проблемах в Подмосковье."Сейчас большой запрос от экспертов и глав регионов сделать портал максимально прозрачным. Все анонимные сообщения, которые поступают на портал они тем или иным образом дискредитируют муниципалитет и систему. Каждый, кто обращается на портал должен иметь имя, фамилию и место жительства", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что анонимные сообщения можно учитывать для статистики, но необходимо оставлять на периферии."Нам необходимо, чтобы каждая реальная проблема находила обратную связь", - добавил губернатор."Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android или iOS. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
https://ria.ru/20201126/rech-1586450995.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
поручил сделать региональный портал "Добродел" максимально прозрачным, чтобы не отвлекаться на "фейковые" сообщения о проблемах в Подмосковье
.
"Сейчас большой запрос от экспертов и глав регионов сделать портал максимально прозрачным. Все анонимные сообщения, которые поступают на портал они тем или иным образом дискредитируют муниципалитет и систему. Каждый, кто обращается на портал должен иметь имя, фамилию и место жительства", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
Он добавил, что анонимные сообщения можно учитывать для статистики, но необходимо оставлять на периферии.
"Нам необходимо, чтобы каждая реальная проблема находила обратную связь", - добавил губернатор.
"Добродел" принимает сообщения по 606 подкатегориям 22 направлений жизнедеятельности Подмосковья - от уборки в многоквартирных домах до получения госуслуг в электронном виде. Большое внимание уделяется качеству ответов жителям: введена функция возврата проблемы на доработку, если она не решена должным образом. Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачать мобильное приложение для Android
или iOS
. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.