https://ria.ru/20201130/deti-1586993143.html
Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей
Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей
Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:18
2020-11-30T16:18
2020-11-30T16:18
воспитание детей
соцсети
мороженое
еда
питание
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook обратило внимание издание The Sun.Пользовательница призналась, что устала от отсутствия возможности насладиться закусками в одиночестве. Решением проблемы стала "маскировка" еды под видом чего-либо непривлекательного для детей.Женщина разместила фотографию, на которой видны четыре пачки мороженого, завернутые в упаковки из-под овощей."Обычно этого хватало на неделю, но сейчас я храню мороженое уже четыре недели, и дети до сих пор не поняли, где оно спрятано", — поделилась она.Подписчики группы похвалили женщину за изобретательность, а некоторые назвали ее "гением". Одна из пользовательниц также призналась, что прячет сладости в коробке от стирального порошка.
https://ria.ru/20201129/perevody-1586807069.html
https://ria.ru/20201016/vospitanie-1580173471.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воспитание детей, соцсети, мороженое, еда, питание, дети, в мире
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook обратило внимание издание The Sun
.
Пользовательница призналась, что устала от отсутствия возможности насладиться закусками в одиночестве. Решением проблемы стала "маскировка" еды под видом чего-либо непривлекательного для детей.
Женщина разместила фотографию, на которой видны четыре пачки мороженого, завернутые в упаковки из-под овощей.
"Обычно этого хватало на неделю, но сейчас я храню мороженое уже четыре недели, и дети до сих пор не поняли, где оно спрятано", — поделилась она.
Подписчики группы похвалили женщину за изобретательность, а некоторые назвали ее "гением". Одна из пользовательниц также призналась, что прячет сладости в коробке от стирального порошка.