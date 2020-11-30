https://ria.ru/20201130/deti-1586993143.html

Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей

Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей

Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:18

2020-11-30T16:18

2020-11-30T16:18

воспитание детей

соцсети

мороженое

еда

питание

дети

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook обратило внимание издание The Sun.Пользовательница призналась, что устала от отсутствия возможности насладиться закусками в одиночестве. Решением проблемы стала "маскировка" еды под видом чего-либо непривлекательного для детей.Женщина разместила фотографию, на которой видны четыре пачки мороженого, завернутые в упаковки из-под овощей."Обычно этого хватало на неделю, но сейчас я храню мороженое уже четыре недели, и дети до сих пор не поняли, где оно спрятано", — поделилась она.Подписчики группы похвалили женщину за изобретательность, а некоторые назвали ее "гением". Одна из пользовательниц также призналась, что прячет сладости в коробке от стирального порошка.

https://ria.ru/20201129/perevody-1586807069.html

https://ria.ru/20201016/vospitanie-1580173471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воспитание детей, соцсети, мороженое, еда, питание, дети, в мире