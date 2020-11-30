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Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей
Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей
Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:18
2020-11-30T16:18
воспитание детей
соцсети
мороженое
еда
питание
дети
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook обратило внимание издание The Sun.Пользовательница призналась, что устала от отсутствия возможности насладиться закусками в одиночестве. Решением проблемы стала "маскировка" еды под видом чего-либо непривлекательного для детей.Женщина разместила фотографию, на которой видны четыре пачки мороженого, завернутые в упаковки из-под овощей."Обычно этого хватало на неделю, но сейчас я храню мороженое уже четыре недели, и дети до сих пор не поняли, где оно спрятано", — поделилась она.Подписчики группы похвалили женщину за изобретательность, а некоторые назвали ее "гением". Одна из пользовательниц также призналась, что прячет сладости в коробке от стирального порошка.
https://ria.ru/20201129/perevody-1586807069.html
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воспитание детей, соцсети, мороженое, еда, питание, дети, в мире

Женщина нашла "гениальный" способ спрятать сладости от детей

16:18 30.11.2020
 
© Фото со страницы "Aldi Mums" в FacebookКонтейнеры с мороженым в пакетах из-под замороженных овощей
Контейнеры с мороженым в пакетах из-под замороженных овощей - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото со страницы "Aldi Mums" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "гениальным" лайфхак женщины, решившей спрятать сладости от детей. На публикацию в посвященной материнству закрытой группе в Facebook обратило внимание издание The Sun.
Пользовательница призналась, что устала от отсутствия возможности насладиться закусками в одиночестве. Решением проблемы стала "маскировка" еды под видом чего-либо непривлекательного для детей.
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Женщина разместила фотографию, на которой видны четыре пачки мороженого, завернутые в упаковки из-под овощей.
"Обычно этого хватало на неделю, но сейчас я храню мороженое уже четыре недели, и дети до сих пор не поняли, где оно спрятано", — поделилась она.
Подписчики группы похвалили женщину за изобретательность, а некоторые назвали ее "гением". Одна из пользовательниц также призналась, что прячет сладости в коробке от стирального порошка.
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