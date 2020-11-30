https://ria.ru/20201130/deti-1586988581.html
Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми
Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:58
2020-11-30T15:58
2020-11-30T15:58
анна кузнецова
иван белозерцев
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151309/95/1513099548_0:149:3113:1900_1400x0_80_0_0_93e4f4cddb375b96033252b91039f0c0.jpg
САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с воспитанниками, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что в аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой поступила информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната, после чего она связалась с губернатором и обратилась в Следственный комитет и прокуратуру."Иван Белозерцев уволил директора Мокшанского детского дома-интерната. Решение было озвучено на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник", - говорится в сообщении.Белозерцев отметил, что в его адрес поступило обращение от воспитанников детдома с жалобами на действия директора, а для компетентной оценки его действий будет проведена проверка. Глава региона объявил чиновникам областного министерства труда, социальной защиты и демографии, включая министра, взыскание за ненадлежащий контроль.Также Белозерцев поручил подобрать кандидатуры на пост директора детдома, отметив, что предыдущий руководитель учреждения Виктор Дружинин, скончавшийся в сентябре этого года, проработал на этом посту 19 лет, зарекомендовав себя как грамотный организатор и талантливый педагог.
https://realty.ria.ru/20201130/siroty-1586978976.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151309/95/1513099548_192:0:2923:2048_1400x0_80_0_0_82d7516dd413a1ab8876b3e25e15c146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, иван белозерцев, пензенская область, общество
САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с воспитанниками, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что в аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой
поступила информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната, после чего она связалась с губернатором и обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.
"Иван Белозерцев уволил директора Мокшанского детского дома-интерната. Решение было озвучено на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области
в понедельник", - говорится в сообщении.
Белозерцев отметил, что в его адрес поступило обращение от воспитанников детдома с жалобами на действия директора, а для компетентной оценки его действий будет проведена проверка. Глава региона объявил чиновникам областного министерства труда, социальной защиты и демографии, включая министра, взыскание за ненадлежащий контроль.
Также Белозерцев поручил подобрать кандидатуры на пост директора детдома, отметив, что предыдущий руководитель учреждения Виктор Дружинин, скончавшийся в сентябре этого года, проработал на этом посту 19 лет, зарекомендовав себя как грамотный организатор и талантливый педагог.
"Новый руководитель должен продолжать заложенные им хорошие традиции. Нужен человек любящий, понимающий, толерантный, осознающий специфику работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья… Детей обижать не дам", - цитирует Белозерцева пресс-служба.