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Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми
Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:58
2020-11-30T15:58
анна кузнецова
иван белозерцев
пензенская область
общество
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с воспитанниками, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что в аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой поступила информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната, после чего она связалась с губернатором и обратилась в Следственный комитет и прокуратуру."Иван Белозерцев уволил директора Мокшанского детского дома-интерната. Решение было озвучено на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник", - говорится в сообщении.Белозерцев отметил, что в его адрес поступило обращение от воспитанников детдома с жалобами на действия директора, а для компетентной оценки его действий будет проведена проверка. Глава региона объявил чиновникам областного министерства труда, социальной защиты и демографии, включая министра, взыскание за ненадлежащий контроль.Также Белозерцев поручил подобрать кандидатуры на пост директора детдома, отметив, что предыдущий руководитель учреждения Виктор Дружинин, скончавшийся в сентябре этого года, проработал на этом посту 19 лет, зарекомендовав себя как грамотный организатор и талантливый педагог.
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анна кузнецова, иван белозерцев, пензенская область, общество

Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми

15:58 30.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВоспитанники детского дома
Воспитанники детского дома - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с воспитанниками, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что в аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой поступила информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната, после чего она связалась с губернатором и обратилась в Следственный комитет и прокуратуру.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Иван Белозерцев уволил директора Мокшанского детского дома-интерната. Решение было озвучено на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник", - говорится в сообщении.
Белозерцев отметил, что в его адрес поступило обращение от воспитанников детдома с жалобами на действия директора, а для компетентной оценки его действий будет проведена проверка. Глава региона объявил чиновникам областного министерства труда, социальной защиты и демографии, включая министра, взыскание за ненадлежащий контроль.
Также Белозерцев поручил подобрать кандидатуры на пост директора детдома, отметив, что предыдущий руководитель учреждения Виктор Дружинин, скончавшийся в сентябре этого года, проработал на этом посту 19 лет, зарекомендовав себя как грамотный организатор и талантливый педагог.
"Новый руководитель должен продолжать заложенные им хорошие традиции. Нужен человек любящий, понимающий, толерантный, осознающий специфику работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья… Детей обижать не дам", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
 
Анна КузнецоваИван БелозерцевПензенская областьОбщество
 
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