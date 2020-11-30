https://ria.ru/20201130/deti-1586988581.html

Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми

Директора пензенского интерната уволили после жесткого обращения с детьми

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:58

2020-11-30T15:58

2020-11-30T15:58

анна кузнецова

иван белозерцев

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник уволил директора Мокшанского детского дома-интерната после сообщений о фактах жестокого обращения с воспитанниками, сообщила пресс-служба главы региона.Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что в аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой поступила информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната, после чего она связалась с губернатором и обратилась в Следственный комитет и прокуратуру."Иван Белозерцев уволил директора Мокшанского детского дома-интерната. Решение было озвучено на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник", - говорится в сообщении.Белозерцев отметил, что в его адрес поступило обращение от воспитанников детдома с жалобами на действия директора, а для компетентной оценки его действий будет проведена проверка. Глава региона объявил чиновникам областного министерства труда, социальной защиты и демографии, включая министра, взыскание за ненадлежащий контроль.Также Белозерцев поручил подобрать кандидатуры на пост директора детдома, отметив, что предыдущий руководитель учреждения Виктор Дружинин, скончавшийся в сентябре этого года, проработал на этом посту 19 лет, зарекомендовав себя как грамотный организатор и талантливый педагог.

https://realty.ria.ru/20201130/siroty-1586978976.html

пензенская область

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анна кузнецова, иван белозерцев, пензенская область, общество