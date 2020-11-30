https://ria.ru/20201130/deti-1586913929.html
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии
Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:46
2020-11-30T10:46
2020-11-30T10:46
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми
генеральная прокуратура рф
батайск
комсомольск-на-амуре
шереметьево (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661952_0:16:584:345_1400x0_80_0_0_82d6fe17f6a62136ed33c04ffaaea5c1.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.В конце января прилетевший из Комсомольска-на-Амуре мужчина оставил в "Шереметьево" двух сыновей с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Через пару часов мужчина один улетел в Ростов-на Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Следствие также установило, что днем ранее мужчина с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) ... Суд ... приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20200810/1575582518.html
батайск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661952_53:0:533:360_1400x0_80_0_0_68bb819c12ac21f268adaa4faaf1f7ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми, генеральная прокуратура рф, батайск, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия