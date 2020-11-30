https://ria.ru/20201130/deti-1586913929.html

Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии

Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии

Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:46

2020-11-30T10:46

2020-11-30T10:46

инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми

генеральная прокуратура рф

батайск

комсомольск-на-амуре

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.В конце января прилетевший из Комсомольска-на-Амуре мужчина оставил в "Шереметьево" двух сыновей с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Через пару часов мужчина один улетел в Ростов-на Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Следствие также установило, что днем ранее мужчина с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) ... Суд ... приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20200810/1575582518.html

батайск

комсомольск-на-амуре

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инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми, генеральная прокуратура рф, батайск, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия