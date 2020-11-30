Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/deti-1586913929.html
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии
Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:46
2020-11-30T10:46
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми
генеральная прокуратура рф
батайск
комсомольск-на-амуре
шереметьево (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661952_0:16:584:345_1400x0_80_0_0_82d6fe17f6a62136ed33c04ffaaea5c1.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.В конце января прилетевший из Комсомольска-на-Амуре мужчина оставил в "Шереметьево" двух сыновей с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Через пару часов мужчина один улетел в Ростов-на Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Следствие также установило, что днем ранее мужчина с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) ... Суд ... приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20200810/1575582518.html
батайск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661952_53:0:533:360_1400x0_80_0_0_68bb819c12ac21f268adaa4faaf1f7ee.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми, генеральная прокуратура рф, батайск, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия

Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии

10:46 30.11.2020
 
© РИА Новости / Следственный комитет РФВиктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Житель Хабаровского края, бросивший своих детей в аэропорту "Шереметьево", получил 1 год 3 месяца колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В конце января прилетевший из Комсомольска-на-Амуре мужчина оставил в "Шереметьево" двух сыновей с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже. Через пару часов мужчина один улетел в Ростов-на Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Следствие также установило, что днем ранее мужчина с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) ... Суд ... приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.
Регистрационные терминалы в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 12:17
Бросивший детей в Шереметьево мужчина отказался признать вину
 
Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиГенеральная прокуратура РФБатайскКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал провести инвентаризацию в сфере обмена военными в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
16:51Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
Лента новостейМолния