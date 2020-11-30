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В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми
В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми
Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:09
2020-11-30T10:09
анна кузнецова
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с губернатором Пензенской области, обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку, сообщили в пресс-службе аппарата."Некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната я знаю лично. Вместе с фондом "Покров", волонтерами мы часто приезжали к ребятам, поздравляли именинников с днем рождения, общались. Дети просто замечательные – добрые, отзывчивые, искренние... И сегодня, когда поступила информация о жестоком обращении с детьми, у меня все внутри сжалось. Необходимо срочно провести проверку – с этой просьбой мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Находимся на связи с губернатором Пензенской области, им уже направлена в ДДИ специальная комиссия", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
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анна кузнецова, пензенская область, происшествия

В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми

10:09 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с губернатором Пензенской области, обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку, сообщили в пресс-службе аппарата.
"Некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната я знаю лично. Вместе с фондом "Покров", волонтерами мы часто приезжали к ребятам, поздравляли именинников с днем рождения, общались. Дети просто замечательные – добрые, отзывчивые, искренние... И сегодня, когда поступила информация о жестоком обращении с детьми, у меня все внутри сжалось. Необходимо срочно провести проверку – с этой просьбой мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Находимся на связи с губернатором Пензенской области, им уже направлена в ДДИ специальная комиссия", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
 
Анна КузнецоваПензенская областьПроисшествия
 
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