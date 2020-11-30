https://ria.ru/20201130/deti-1586906433.html

В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми

В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми

Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:09

2020-11-30T10:09

2020-11-30T10:09

анна кузнецова

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1400x0_80_0_0_b042abda53791f161f02e7308c7b3318.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с губернатором Пензенской области, обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку, сообщили в пресс-службе аппарата."Некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната я знаю лично. Вместе с фондом "Покров", волонтерами мы часто приезжали к ребятам, поздравляли именинников с днем рождения, общались. Дети просто замечательные – добрые, отзывчивые, искренние... И сегодня, когда поступила информация о жестоком обращении с детьми, у меня все внутри сжалось. Необходимо срочно провести проверку – с этой просьбой мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Находимся на связи с губернатором Пензенской области, им уже направлена в ДДИ специальная комиссия", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, пензенская область, происшествия