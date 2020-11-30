https://ria.ru/20201130/deti-1586906433.html
В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми
В Пензенской области проверят интернат из-за жестокого обращении с детьми
Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:09
2020-11-30T10:09
2020-11-30T10:09
анна кузнецова
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1400x0_80_0_0_b042abda53791f161f02e7308c7b3318.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова связалась с губернатором Пензенской области, обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку, сообщили в пресс-службе аппарата."Некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната я знаю лично. Вместе с фондом "Покров", волонтерами мы часто приезжали к ребятам, поздравляли именинников с днем рождения, общались. Дети просто замечательные – добрые, отзывчивые, искренние... И сегодня, когда поступила информация о жестоком обращении с детьми, у меня все внутри сжалось. Необходимо срочно провести проверку – с этой просьбой мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Находимся на связи с губернатором Пензенской области, им уже направлена в ДДИ специальная комиссия", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_238:0:2967:2047_1400x0_80_0_0_62ef5d31cbb1c331a229adb32c89a2b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, пензенская область, происшествия
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната Пензенской области
поступила в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, детский омбудсмен Анна Кузнецова
связалась с губернатором Пензенской области, обратилась в Следственный комитет РФ и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку, сообщили в пресс-службе аппарата.
"Некоторых воспитанников Мокшанского детского дома-интерната я знаю лично. Вместе с фондом "Покров", волонтерами мы часто приезжали к ребятам, поздравляли именинников с днем рождения, общались. Дети просто замечательные – добрые, отзывчивые, искренние... И сегодня, когда поступила информация о жестоком обращении с детьми, у меня все внутри сжалось. Необходимо срочно провести проверку – с этой просьбой мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Находимся на связи с губернатором Пензенской области, им уже направлена в ДДИ специальная комиссия", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.