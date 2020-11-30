https://ria.ru/20201130/detdom-1587060275.html

СК завел дело из-за жалоб на избиения воспитанников пензенского детдома

СК завел дело из-за жалоб на избиения воспитанников пензенского детдома

Следствие возбудило уголовное дело после жалоб воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Пензенской области на унижения и РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:36

2020-11-30T21:36

2020-11-30T21:36

анна кузнецова

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после жалоб воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Пензенской области на унижения и избиения, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что в аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой поступила информация о фактах жестокого обращения с воспитанниками Мокшанского детского дома-интерната, после чего она связалась с губернатором и обратилась в Следственный комитет и прокуратуру. Глава региона Иван Белозерцев в понедельник уже уволил директора детдома. Прокуратура и региональное СУСК начали проверки. В СК отмечали, что ведомство проверит информацию об унижениях воспитанников детдома со стороны директора учреждения."В целях проверки следственным путем фактов, изложенных в информации, распространенной в СМИ, об унижениях и применении насилия в отношении воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения", - говорится в сообщении.Уточняется, что дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел областного СУСК.Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования этого дела.

https://ria.ru/20201119/rebenok-1585297452.html

https://ria.ru/20200228/1565308917.html

пензенская область

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анна кузнецова, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, происшествия