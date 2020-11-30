https://ria.ru/20201130/den-1586907100.html

В Нижнем Новгороде проверят детдом, в котором якобы отмечали День матери

В Нижнем Новгороде проверят детдом, в котором якобы отмечали День матери

В Нижнем Новгороде проведут проверку по заявлению общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:18

2020-11-30T10:18

2020-11-30T13:15

нижний новгород

нижегородская область

общество

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УФА, 30 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде проведут проверку по заявлению общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери.О празднике в нижегородском детдоме рассказала в соцсети "ВКонтакте" президент фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова. По ее словам, руководство заставило детей, от которых отказались родители, петь песни, посвященные матери. Пост Ефимовой вызвал резонанс в обществе.В областном Министерстве образования заявили, что начнут внутреннюю проверку. "Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома", — сказали в ведомстве.Там добавили, что в комиссию войдут представители прокуратуры и аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.

https://ria.ru/20201130/deti-1586906433.html

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нижний новгород, нижегородская область, общество