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В Нижнем Новгороде проверят детдом, в котором якобы отмечали День матери
В Нижнем Новгороде проверят детдом, в котором якобы отмечали День матери
В Нижнем Новгороде проведут проверку по заявлению общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:18
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нижний новгород
нижегородская область
общество
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УФА, 30 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде проведут проверку по заявлению общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери.О празднике в нижегородском детдоме рассказала в соцсети "ВКонтакте" президент фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова. По ее словам, руководство заставило детей, от которых отказались родители, петь песни, посвященные матери. Пост Ефимовой вызвал резонанс в обществе.В областном Министерстве образования заявили, что начнут внутреннюю проверку. "Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома", — сказали в ведомстве.Там добавили, что в комиссию войдут представители прокуратуры и аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.
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нижний новгород, нижегородская область, общество

В Нижнем Новгороде проверят детдом, в котором якобы отмечали День матери

10:18 30.11.2020 (обновлено: 13:15 30.11.2020)
 
© Depositphotos / aspsvzДевочка у окна в детском доме
Девочка у окна в детском доме - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / aspsvz
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УФА, 30 ноя — РИА Новости. В Нижнем Новгороде проведут проверку по заявлению общественницы о том, что в одном из детских домов воспитанников заставляли учить стихи и песни ко Дню матери.
О празднике в нижегородском детдоме рассказала в соцсети "ВКонтакте" президент фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова. По ее словам, руководство заставило детей, от которых отказались родители, петь песни, посвященные матери. Пост Ефимовой вызвал резонанс в обществе.
В областном Министерстве образования заявили, что начнут внутреннюю проверку.
"Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома", — сказали в ведомстве.
Там добавили, что в комиссию войдут представители прокуратуры и аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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