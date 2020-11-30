https://ria.ru/20201130/demografiya-1586969300.html
Финансирование нацпроекта "Демография" увеличили на 691 миллиард рублей
Финансирование нацпроекта "Демография" увеличили на 691 миллиард рублей
Объем финансирования национального проекта "Демография" увеличили на 691 миллиард рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:38
2020-11-30T14:38
2020-11-30T15:42
россия
татьяна голикова
демография
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Объем финансирования национального проекта "Демография" увеличили на 691 миллиард рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.Таким образом, в 2019-2024 годы на него в общем направят 4,7 триллиона. Нацпроекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа идет по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.По предварительным данным Счетной палаты, лидерами по исполнению расходов на 1 ноября стали нацпроекты "Демография" (86,2%), а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (75,7%). Помимо них, в пятерку входят "Здравоохранение" (73,7%), "Наука" (69,8%) и "Культура" (67%). Самые низкие показатели — у "Цифровой экономики" (34,4%), "Жилья и городской среды" (52,2%) и "Экологии" (53,7%).
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россия, татьяна голикова, демография, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Объем финансирования национального проекта "Демография" увеличили на 691 миллиард рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
на заседании совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Таким образом, в 2019-2024 годы на него в общем направят 4,7 триллиона.
Нацпроекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа идет по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
По предварительным данным Счетной палаты, лидерами по исполнению расходов на 1 ноября стали нацпроекты "Демография" (86,2%), а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (75,7%). Помимо них, в пятерку входят "Здравоохранение" (73,7%), "Наука" (69,8%) и "Культура" (67%). Самые низкие показатели — у "Цифровой экономики" (34,4%), "Жилья и городской среды" (52,2%) и "Экологии" (53,7%).