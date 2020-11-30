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"Съесть лягушку" и узнать метод помидора: как работает тайм-менеджмент
"Съесть лягушку" и узнать метод помидора: как работает тайм-менеджмент
Грамотно и эффективно распоряжаться своим временем поможет тайм-менеджмент. Специалисты центра занятости "Моя карьера" составили список советов, которые помогут РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:00
2020-11-30T08:00
2020-11-30T11:28
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Грамотно и эффективно распоряжаться своим временем поможет тайм-менеджмент. Специалисты центра занятости "Моя карьера" составили список советов, которые помогут все успевать и быть более продуктивным, сообщает департамент социальной защиты Москвы.Один из базовых инструментов тайм-менеджмента — список дел. Заранее составленный план поможет распределить время и справиться с работой наиболее эффективно. Специалисты советуют расписывать по пунктам в телефоне или в ежедневнике все дела, которые предстоит сделать в ближайшее время.Далее для грамотного распределения времени необходимо систематизировать все задачи. Для этого надо расставить приоритеты в запланированных делах. Задачи можно разбивать по пунктам от самых значимых к наименее важным, а уже потом согласно этому списку приступать к их выполнению.Также любая задача должна иметь дедлайн — четкий срок выполнения. Даже самому простому заданию нужны рамки, поскольку работа без очерченных временных границ зачастую откладывается на потом.Также специалисты центра советуют использовать специальные техники. Например, одна из них заключается в том, что надо "съесть лягушку" — так называют выполнение самого сложного, энергозатратного и неприятного дела. После выполнения противной "лягушки" остальные дела покажутся легкими, и это замотивирует вас на выполнение других пунктов рабочего плана.Одна из ключевых и универсальных техник управления временем — метод помидора. Суть методики заключается в разделении работы на 25-минутные и пятиминутные отрезки времени — помидоры. Нужно засечь время, выбрать из списка дел задачу и сосредоточенно выполнять ее ровно 25 минут. Затем следует пятиминутный перерыв, после которого вы возвращаетесь к работе.Такая техника помогает увеличивать эффективность и делать большее количество дел за меньшее количество времени. Методику предложил итальянец Чирилло. Он засекал время по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора, так появилось название метода.
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россия, хорошие новости, москва
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Грамотно и эффективно распоряжаться своим временем поможет тайм-менеджмент. Специалисты центра занятости "Моя карьера" составили список советов, которые помогут все успевать и быть более продуктивным, сообщает департамент социальной защиты Москвы.
Один из базовых инструментов тайм-менеджмента — список дел. Заранее составленный план поможет распределить время и справиться с работой наиболее эффективно. Специалисты советуют расписывать по пунктам в телефоне или в ежедневнике все дела, которые предстоит сделать в ближайшее время.
Далее для грамотного распределения времени необходимо систематизировать все задачи. Для этого надо расставить приоритеты в запланированных делах. Задачи можно разбивать по пунктам от самых значимых к наименее важным, а уже потом согласно этому списку приступать к их выполнению.
Также любая задача должна иметь дедлайн — четкий срок выполнения. Даже самому простому заданию нужны рамки, поскольку работа без очерченных временных границ зачастую откладывается на потом.
Также специалисты центра советуют использовать специальные техники. Например, одна из них заключается в том, что надо "съесть лягушку" — так называют выполнение самого сложного, энергозатратного и неприятного дела. После выполнения противной "лягушки" остальные дела покажутся легкими, и это замотивирует вас на выполнение других пунктов рабочего плана.
Одна из ключевых и универсальных техник управления временем — метод помидора. Суть методики заключается в разделении работы на 25-минутные и пятиминутные отрезки времени — помидоры. Нужно засечь время, выбрать из списка дел задачу и сосредоточенно выполнять ее ровно 25 минут. Затем следует пятиминутный перерыв, после которого вы возвращаетесь к работе.
Такая техника помогает увеличивать эффективность и делать большее количество дел за меньшее количество времени. Методику предложил итальянец Чирилло. Он засекал время по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора, так появилось название метода.