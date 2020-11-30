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"Съесть лягушку" и узнать метод помидора: как работает тайм-менеджмент

"Съесть лягушку" и узнать метод помидора: как работает тайм-менеджмент

Грамотно и эффективно распоряжаться своим временем поможет тайм-менеджмент. Специалисты центра занятости "Моя карьера" составили список советов, которые помогут РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:00

2020-11-30T11:28

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Грамотно и эффективно распоряжаться своим временем поможет тайм-менеджмент. Специалисты центра занятости "Моя карьера" составили список советов, которые помогут все успевать и быть более продуктивным, сообщает департамент социальной защиты Москвы.Один из базовых инструментов тайм-менеджмента — список дел. Заранее составленный план поможет распределить время и справиться с работой наиболее эффективно. Специалисты советуют расписывать по пунктам в телефоне или в ежедневнике все дела, которые предстоит сделать в ближайшее время.Далее для грамотного распределения времени необходимо систематизировать все задачи. Для этого надо расставить приоритеты в запланированных делах. Задачи можно разбивать по пунктам от самых значимых к наименее важным, а уже потом согласно этому списку приступать к их выполнению.Также любая задача должна иметь дедлайн — четкий срок выполнения. Даже самому простому заданию нужны рамки, поскольку работа без очерченных временных границ зачастую откладывается на потом.Также специалисты центра советуют использовать специальные техники. Например, одна из них заключается в том, что надо "съесть лягушку" — так называют выполнение самого сложного, энергозатратного и неприятного дела. После выполнения противной "лягушки" остальные дела покажутся легкими, и это замотивирует вас на выполнение других пунктов рабочего плана.Одна из ключевых и универсальных техник управления временем — метод помидора. Суть методики заключается в разделении работы на 25-минутные и пятиминутные отрезки времени — помидоры. Нужно засечь время, выбрать из списка дел задачу и сосредоточенно выполнять ее ровно 25 минут. Затем следует пятиминутный перерыв, после которого вы возвращаетесь к работе.Такая техника помогает увеличивать эффективность и делать большее количество дел за меньшее количество времени. Методику предложил итальянец Чирилло. Он засекал время по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора, так появилось название метода.

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