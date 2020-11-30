https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html

Для борьбы с воспалениями и кашлем: все о пользе и вреде чабреца

Для борьбы с воспалениями и кашлем: все о пользе и вреде чабреца

Чабрец — это многолетний кустарник, который обладает приятным вкусом и ароматом. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:32

2020-11-30T21:32

2020-11-30T21:32

здоровый образ жизни (зож)

питание

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577766565_0:185:1920:1265_1400x0_80_0_0_efaf42e30fdeb31d99cb4b8e9cbe5422.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чабрец — это многолетний кустарник, который обладает приятным вкусом и ароматом. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости. Полезные и лечебные свойства чабрецаЭту культуру, вырастающую до 15 сантиметров в высоту, нередко именуют тимьяном из-за того, что она относится к его роду. Это не совсем верно, потому что видов тимьяна множество, и только один из них называется чабрецом. Растение широко используется в лекарственных целях, оно может произрастать в дикой природе, а также на садовом участке.Чабрец принадлежит к числу важных эфиромасличных растений. Именно из-за эфирного масла он так ценится в медицине. Считается, что содержащиеся в нем вещества положительно влияют на дыхательную систему, помогают избавиться от кашля и очищает от мокроты бронхи.Растение богато необходимыми для организма веществами: магнием, калием, кальцием, железом, марганцем, медью, цинком, селеном, барием, а также витаминами С, А, группы В, фенольными соединениями и ретиноидами. Благодаря высокому содержанию тимола, чабрец помогает бороться с воспалительными процессами и бактериями, оказывая антисептическое действие.Обладающее антивирусным эффектом растение используют для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа. Оно помогает нормализовать пищеварение, устранить метеоризм, запоры и спазмы в желудке. Применяется и в стоматологии для полоскания полости рта, чтобы убрать язвы и другие воспалительные процессы.Чабрец способен улучшить зрение и состояние сердца, также его можно использовать для профилактики инсультов и артериальной гипертензии. Кроме этого, помогает бороться со стрессами и укрепляет иммунитет. Этим полезные свойства чабреца не ограничиваются — сейчас его активно применяют в косметологии.Считается, что отвары и настои этой травы имеют эффективность при гинекологических проблемах. Вот чем полезен чабрец для женщин: помогает бороться с воспалением придатков, болезненными месячными, перепадами настроения, гормональными сбоями и кровотечениями.Противопоказания чабреца, и когда он может быть вреденПрепараты с чабрецом в высоких дозах могут спровоцировать повышение давления у людей с гипертонией. Некоторые вещества в его составе способны приводить к выкидышу или преждевременным родам, поэтому растение противопоказано на всем сроке беременности. Также его не рекомендуется употреблять людям с острой или хронической почечной недостаточностью, при поражении щитовидной железы и детям до двух лет.Как заготовить чабрецСобирать чабрец можно только в местах с незагрязненной почвой — подальше от дорог, промышленных предприятий и мусорных свалок. "Грязный" продукт не принесет никакой пользы, а только навредит организму. Растение для приправы лучше всего собирать в начале мая, а для медицинских целей — летом, когда на нем появятся бутоны. Так от чабреца можно получить максимум пользы.Мыть продукт перед сушкой не рекомендуется, потому что влага из него испаряется довольно медленно, а это может привести к гниению. Если растение будет использоваться в свежем виде, тогда его можно промыть водой.Самый лучший способ сушки чабреца — естественный. Для него нужно застелить подходящую поверхность или емкость бумагой, разложить траву так, чтобы она не соприкасалась между собой и покрыть ее сверху чистой тканью. Затем убрать в хорошо проветриваемое место, где нет солнечных лучей — они могут лишить чабрец всех полезных свойств. В течение 4-5 дней заготовку нужно регулярно перемешивать. Высушивать на газетах ее нельзя, потому что на их поверхности есть вредные вещества.Как использовать чабрец при различных заболеванияхИз-за множества полезных свойств продукт имеет широкий спектр применения. При воспалительных процессах дыхательных путей используется настой, отвар или чай из чабреца в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства. Этот же эффект поможет курящим людям очистить бронхи. При ангине отвар можно использовать для полоскания горла в качестве антибактериального средства.Для восстановления и укрепления нервной системы пригодится его эфирное масло.При похудении нужно принимать отвар растения перед едой, чтобы уменьшить чувство голода. Кроме этого, улучшится пищеварение и обмен веществ, что поможет быстрее скинуть лишние килограммы.Считается, что чабрец полезен и для мужского здоровья. В народной медицине его применяют против простатита и других воспалений мочеполовой системы. Для этих целей лучше всего регулярно пить чай из травы. При этом отвары могут повысить уровень тестостерона и тем самым улучшить потенцию.В небольших дозах чабрец может быть полезен для кормящих женщин из-за того, что способен восстанавливать организм после родов, придавать энергию и улучшать лактацию.Для детей до трех лет возможны только ванночки с добавлением травы, чтобы убрать воспалительные процессы и улучшить сон младенца.Особенно полезен чабрец для волос. Для их обработки подойдет не только отвар, но и масло. При регулярном применении продукт способен устранить перхоть, стимулировать рост волос, сделать их крепкими, мягкими и шелковистыми, а также снимать раздражение и укрепить корни. Для борьбы с облысением масло чабреца нужно втирать в кожу головы.

https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html

https://ria.ru/20201018/dikoros-1580112526.html

https://ria.ru/20200817/1575805513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200514/1571416932.html

https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), питание, продукты