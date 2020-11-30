https://ria.ru/20201130/chabrets-1587059128.html
Для борьбы с воспалениями и кашлем: все о пользе и вреде чабреца
Для борьбы с воспалениями и кашлем: все о пользе и вреде чабреца
Чабрец — это многолетний кустарник, который обладает приятным вкусом и ароматом. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:32
2020-11-30T21:32
2020-11-30T21:32
здоровый образ жизни (зож)
питание
продукты
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чабрец — это многолетний кустарник, который обладает приятным вкусом и ароматом. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости. Полезные и лечебные свойства чабрецаЭту культуру, вырастающую до 15 сантиметров в высоту, нередко именуют тимьяном из-за того, что она относится к его роду. Это не совсем верно, потому что видов тимьяна множество, и только один из них называется чабрецом. Растение широко используется в лекарственных целях, оно может произрастать в дикой природе, а также на садовом участке.Чабрец принадлежит к числу важных эфиромасличных растений. Именно из-за эфирного масла он так ценится в медицине. Считается, что содержащиеся в нем вещества положительно влияют на дыхательную систему, помогают избавиться от кашля и очищает от мокроты бронхи.Растение богато необходимыми для организма веществами: магнием, калием, кальцием, железом, марганцем, медью, цинком, селеном, барием, а также витаминами С, А, группы В, фенольными соединениями и ретиноидами. Благодаря высокому содержанию тимола, чабрец помогает бороться с воспалительными процессами и бактериями, оказывая антисептическое действие.Обладающее антивирусным эффектом растение используют для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа. Оно помогает нормализовать пищеварение, устранить метеоризм, запоры и спазмы в желудке. Применяется и в стоматологии для полоскания полости рта, чтобы убрать язвы и другие воспалительные процессы.Чабрец способен улучшить зрение и состояние сердца, также его можно использовать для профилактики инсультов и артериальной гипертензии. Кроме этого, помогает бороться со стрессами и укрепляет иммунитет. Этим полезные свойства чабреца не ограничиваются — сейчас его активно применяют в косметологии.Считается, что отвары и настои этой травы имеют эффективность при гинекологических проблемах. Вот чем полезен чабрец для женщин: помогает бороться с воспалением придатков, болезненными месячными, перепадами настроения, гормональными сбоями и кровотечениями.Противопоказания чабреца, и когда он может быть вреденПрепараты с чабрецом в высоких дозах могут спровоцировать повышение давления у людей с гипертонией. Некоторые вещества в его составе способны приводить к выкидышу или преждевременным родам, поэтому растение противопоказано на всем сроке беременности. Также его не рекомендуется употреблять людям с острой или хронической почечной недостаточностью, при поражении щитовидной железы и детям до двух лет.Как заготовить чабрецСобирать чабрец можно только в местах с незагрязненной почвой — подальше от дорог, промышленных предприятий и мусорных свалок. "Грязный" продукт не принесет никакой пользы, а только навредит организму. Растение для приправы лучше всего собирать в начале мая, а для медицинских целей — летом, когда на нем появятся бутоны. Так от чабреца можно получить максимум пользы.Мыть продукт перед сушкой не рекомендуется, потому что влага из него испаряется довольно медленно, а это может привести к гниению. Если растение будет использоваться в свежем виде, тогда его можно промыть водой.Самый лучший способ сушки чабреца — естественный. Для него нужно застелить подходящую поверхность или емкость бумагой, разложить траву так, чтобы она не соприкасалась между собой и покрыть ее сверху чистой тканью. Затем убрать в хорошо проветриваемое место, где нет солнечных лучей — они могут лишить чабрец всех полезных свойств. В течение 4-5 дней заготовку нужно регулярно перемешивать. Высушивать на газетах ее нельзя, потому что на их поверхности есть вредные вещества.Как использовать чабрец при различных заболеванияхИз-за множества полезных свойств продукт имеет широкий спектр применения. При воспалительных процессах дыхательных путей используется настой, отвар или чай из чабреца в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства. Этот же эффект поможет курящим людям очистить бронхи. При ангине отвар можно использовать для полоскания горла в качестве антибактериального средства.Для восстановления и укрепления нервной системы пригодится его эфирное масло.При похудении нужно принимать отвар растения перед едой, чтобы уменьшить чувство голода. Кроме этого, улучшится пищеварение и обмен веществ, что поможет быстрее скинуть лишние килограммы.Считается, что чабрец полезен и для мужского здоровья. В народной медицине его применяют против простатита и других воспалений мочеполовой системы. Для этих целей лучше всего регулярно пить чай из травы. При этом отвары могут повысить уровень тестостерона и тем самым улучшить потенцию.В небольших дозах чабрец может быть полезен для кормящих женщин из-за того, что способен восстанавливать организм после родов, придавать энергию и улучшать лактацию.Для детей до трех лет возможны только ванночки с добавлением травы, чтобы убрать воспалительные процессы и улучшить сон младенца.Особенно полезен чабрец для волос. Для их обработки подойдет не только отвар, но и масло. При регулярном применении продукт способен устранить перхоть, стимулировать рост волос, сделать их крепкими, мягкими и шелковистыми, а также снимать раздражение и укрепить корни. Для борьбы с облысением масло чабреца нужно втирать в кожу головы.
https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html
https://ria.ru/20201018/dikoros-1580112526.html
https://ria.ru/20200817/1575805513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200514/1571416932.html
https://ria.ru/20201003/travy-1578086013.html
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здоровый образ жизни (зож), питание, продукты
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чабрец — это многолетний кустарник, который обладает приятным вкусом и ароматом. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.
Полезные и лечебные свойства чабреца
Эту культуру, вырастающую до 15 сантиметров в высоту, нередко именуют тимьяном из-за того, что она относится к его роду. Это не совсем верно, потому что видов тимьяна множество, и только один из них называется чабрецом. Растение широко используется в лекарственных целях, оно может произрастать в дикой природе, а также на садовом участке.
Чабрец принадлежит к числу важных эфиромасличных растений. Именно из-за эфирного масла он так ценится в медицине. Считается, что содержащиеся в нем вещества положительно влияют на дыхательную систему, помогают избавиться от кашля и очищает от мокроты бронхи.
Растение богато необходимыми для организма веществами: магнием, калием, кальцием, железом, марганцем, медью, цинком, селеном, барием, а также витаминами
С, А, группы В, фенольными соединениями и ретиноидами. Благодаря высокому содержанию тимола, чабрец помогает бороться с воспалительными процессами и бактериями, оказывая антисептическое действие.
"Чабрец содержит химические вещества, которые помогают при бактериальных и грибковых инфекциях, а также при незначительном раздражении кожи, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Еще он способен снимать спазмы гладких мышц и оказывать антиоксидантное действие".
Обладающее антивирусным эффектом растение используют для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа. Оно помогает нормализовать пищеварение, устранить метеоризм, запоры и спазмы в желудке. Применяется и в стоматологии для полоскания полости рта, чтобы убрать язвы и другие воспалительные процессы.
Чабрец способен улучшить зрение и состояние сердца, также его можно использовать для профилактики инсультов и артериальной гипертензии. Кроме этого, помогает бороться со стрессами и укрепляет иммунитет. Этим полезные свойства чабреца не ограничиваются — сейчас его активно применяют в косметологии.
"Из-за антибактериального действия его добавляют в средства по уходу за кожей и даже дезодоранты. Спиртовую настойку с чабрецом можно использовать в качестве препарата для борьбы с прыщами. В Великобритании провели несколько исследований, которые показали, что это растение лучше справляется с проблемой, чем перекись бензоила", — добавила нутрициолог.
Считается, что отвары и настои этой травы имеют эффективность при гинекологических проблемах. Вот чем полезен чабрец для женщин: помогает бороться с воспалением придатков, болезненными месячными, перепадами настроения, гормональными сбоями и кровотечениями.
Противопоказания чабреца, и когда он может быть вреден
Препараты с чабрецом в высоких дозах могут спровоцировать повышение давления у людей с гипертонией. Некоторые вещества в его составе способны приводить к выкидышу или преждевременным родам, поэтому растение противопоказано на всем сроке беременности. Также его не рекомендуется употреблять людям с острой или хронической почечной недостаточностью, при поражении щитовидной железы и детям до двух лет.
"Чабрец может вызвать аллергию, если у вас есть непереносимость растений семейства мятных. Также его чрезмерное потребление способно нанести организму неприятные последствия - головную боль, кожную аллергию и астму", — добавила Хованская.
Как заготовить чабрец
Собирать чабрец можно только в местах с незагрязненной почвой — подальше от дорог, промышленных предприятий и мусорных свалок. "Грязный" продукт не принесет никакой пользы, а только навредит организму. Растение для приправы лучше всего собирать в начале мая, а для медицинских целей — летом, когда на нем появятся бутоны. Так от чабреца можно получить максимум пользы.
Мыть продукт перед сушкой не рекомендуется, потому что влага из него испаряется довольно медленно, а это может привести к гниению. Если растение будет использоваться в свежем виде, тогда его можно промыть водой.
Самый лучший способ сушки чабреца — естественный. Для него нужно застелить подходящую поверхность или емкость бумагой, разложить траву так, чтобы она не соприкасалась между собой и покрыть ее сверху чистой тканью. Затем убрать в хорошо проветриваемое место, где нет солнечных лучей — они могут лишить чабрец всех полезных свойств. В течение 4-5 дней заготовку нужно регулярно перемешивать. Высушивать на газетах ее нельзя, потому что на их поверхности есть вредные вещества.
Как использовать чабрец при различных заболеваниях
Из-за множества полезных свойств продукт имеет широкий спектр применения. При воспалительных процессах дыхательных путей используется настой, отвар или чай из чабреца в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства. Этот же эффект поможет курящим людям очистить бронхи. При ангине отвар можно использовать для полоскания горла в качестве антибактериального средства.
Для восстановления и укрепления нервной системы пригодится его эфирное масло.
"Оно часто используется в ароматических и терапевтических целях из-за активного вещества карвакрола, присутствующего в его составе. Поэтому, если вы регулярно используете ароматерапию, это может положительно повлиять на ваше настроение", — заметила эксперт.
При похудении нужно принимать отвар растения перед едой, чтобы уменьшить чувство голода. Кроме этого, улучшится пищеварение и обмен веществ, что поможет быстрее скинуть лишние килограммы.
Считается, что чабрец полезен и для мужского здоровья. В народной медицине его применяют против простатита и других воспалений мочеполовой системы. Для этих целей лучше всего регулярно пить чай из травы. При этом отвары могут повысить уровень тестостерона и тем самым улучшить потенцию.
В небольших дозах чабрец может быть полезен для кормящих женщин из-за того, что способен восстанавливать организм после родов, придавать энергию и улучшать лактацию.
Для детей до трех лет возможны только ванночки с добавлением травы, чтобы убрать воспалительные процессы и улучшить сон младенца.
Особенно полезен чабрец для волос. Для их обработки подойдет не только отвар, но и масло. При регулярном применении продукт способен устранить перхоть, стимулировать рост волос, сделать их крепкими, мягкими и шелковистыми, а также снимать раздражение и укрепить корни. Для борьбы с облысением масло чабреца нужно втирать в кожу головы.