Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586971155.html
Россия не поддержала проект бюджета ОЗХО на 2021 год
Россия не поддержала проект бюджета ОЗХО на 2021 год
Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химического оружия на 2021 год, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:43
2020-11-30T14:55
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_0:95:3304:1954_1400x0_80_0_0_5334a93dc923704992728c6d0b9bfae3.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химического оружия на 2021 год, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."У нас есть некоторые замечания относительно программы и бюджета на 2021 год. К сожалению, мы должны отметить, что наша организация не имеет консенсуса по этим вопросам, и это хорошо известно", - сказал Шульгин на 25-й конференции государств-участников ОЗХО.По его словам, РФ делилась с другими делегациями своими озабоченностями и опасениями."Нам не удалось добиться взаимопонимания в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в октябре этого года. Наши замечания не были услышаны, они были проигнорированы... Мы не можем поддержать этот проект. Я бы хотел, чтобы это было зафиксировано в официальном документе", - подчеркнул постпред.В ноябре 2019 года в Гааге ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год, несмотря на то, что против принятия бюджета выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.Тогда камнем преткновения, как отметили в российской делегации, стало намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей установление ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
https://ria.ru/20201112/ozkho-1584223911.html
https://ria.ru/20201127/ozkho-1586588808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_ebf451ed4e5974bf12f06ba17fcaa510.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, в мире

Россия не поддержала проект бюджета ОЗХО на 2021 год

14:43 30.11.2020 (обновлено: 14:55 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химического оружия на 2021 год, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"У нас есть некоторые замечания относительно программы и бюджета на 2021 год. К сожалению, мы должны отметить, что наша организация не имеет консенсуса по этим вопросам, и это хорошо известно", - сказал Шульгин на 25-й конференции государств-участников ОЗХО.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 09:47
Небензя назвал главную цель использования ОЗХО западными странами
По его словам, РФ делилась с другими делегациями своими озабоченностями и опасениями.
"Нам не удалось добиться взаимопонимания в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в октябре этого года. Наши замечания не были услышаны, они были проигнорированы... Мы не можем поддержать этот проект. Я бы хотел, чтобы это было зафиксировано в официальном документе", - подчеркнул постпред.
В ноябре 2019 года в Гааге ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год, несмотря на то, что против принятия бюджета выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.
Тогда камнем преткновения, как отметили в российской делегации, стало намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей установление ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 12:22
Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО
 
РоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал провести инвентаризацию в сфере обмена военными в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
16:51Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
16:51В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге
Лента новостейМолния