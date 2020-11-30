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Россия не поддержала проект бюджета ОЗХО на 2021 год
Россия не поддержала проект бюджета ОЗХО на 2021 год
Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химического оружия на 2021 год, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:43
2020-11-30T14:43
2020-11-30T14:55
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химического оружия на 2021 год, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."У нас есть некоторые замечания относительно программы и бюджета на 2021 год. К сожалению, мы должны отметить, что наша организация не имеет консенсуса по этим вопросам, и это хорошо известно", - сказал Шульгин на 25-й конференции государств-участников ОЗХО.По его словам, РФ делилась с другими делегациями своими озабоченностями и опасениями."Нам не удалось добиться взаимопонимания в ходе заседания исполнительного совета ОЗХО в октябре этого года. Наши замечания не были услышаны, они были проигнорированы... Мы не можем поддержать этот проект. Я бы хотел, чтобы это было зафиксировано в официальном документе", - подчеркнул постпред.В ноябре 2019 года в Гааге ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год, несмотря на то, что против принятия бюджета выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.Тогда камнем преткновения, как отметили в российской делегации, стало намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей установление ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
https://ria.ru/20201112/ozkho-1584223911.html
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россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, в мире