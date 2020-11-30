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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586916305.html
Бюджет Алтайского края полностью обеспечил здравоохранение
Бюджет Алтайского края полностью обеспечил здравоохранение
Бюджет Алтайского края на 2021 год впервые полностью финансово обеспечивает полномочия региона в сфере здравоохранения, при этом он существенно вырастет по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:54
2020-11-30T12:17
алтайский край
виктор томенко
министерство финансов рф (минфин россии)
алтайский край
экономика
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БАРНАУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Бюджет Алтайского края на 2021 год впервые полностью финансово обеспечивает полномочия региона в сфере здравоохранения, при этом он существенно вырастет по сравнению с первой версией бюджета-2020 и останется социально-ориентированным, сообщает правительство края.На сессии регионального парламента в минувшую пятницу депутаты большинством голосов (58 депутатов из 60 присутствующих) в окончательном чтении приняли подготовленный краевым Минфином главный документ региона. Доходы бюджета - 123,8 миллиарда рублей, расходы - 129,7 миллиарда, дефицит - 5,9 миллиарда. Год назад доходы составляли 112,4 миллиарда, а расходы 118 миллиардов.Глава региона отметил, что рост обеспечили не только поступления из федерального бюджета (+ 15% к прошлому году), но собственные доходы (+ 5%). При этом казна останется социально-ориентированной. Он подчеркнул, что все выплаты и обязательства регион исполнит, что важно для всех сфер, но особенно для системы здравоохранения.По словам Томенко, в следующем году медики, работающие с ковидными пациентами, будут получать не менее "значительные выплаты, чем в этом году". Но выдавать их будет теперь фонд социального страхования, а не краевой бюджет. В целом же расходы на здравоохранение в следующем году превысят 50 миллиардов рублей.Кроме того, одним из главных на прошедшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания стали меры поддержки бизнеса в период отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Так, депутаты продлили налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые работают на упрощенном и патентном налогообложении и расширили список получателей такой поддержки. Во-вторых, сделали более привлекательной патентную систему налогообложения - предприниматели смогут снизить выплаты на сумму, направляемую в соцфонды, а список видов патентной деятельности расширили до 83 видов.
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виктор томенко, министерство финансов рф (минфин россии), алтайский край, экономика

Бюджет Алтайского края полностью обеспечил здравоохранение

10:54 30.11.2020 (обновлено: 12:17 30.11.2020)
 
© Фото : предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского краяБюджет Алтайского края полностью обеспечил здравоохранение
Бюджет Алтайского края полностью обеспечил здравоохранение - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
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БАРНАУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Бюджет Алтайского края на 2021 год впервые полностью финансово обеспечивает полномочия региона в сфере здравоохранения, при этом он существенно вырастет по сравнению с первой версией бюджета-2020 и останется социально-ориентированным, сообщает правительство края.
На сессии регионального парламента в минувшую пятницу депутаты большинством голосов (58 депутатов из 60 присутствующих) в окончательном чтении приняли подготовленный краевым Минфином главный документ региона. Доходы бюджета - 123,8 миллиарда рублей, расходы - 129,7 миллиарда, дефицит - 5,9 миллиарда. Год назад доходы составляли 112,4 миллиарда, а расходы 118 миллиардов.
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"Мы впервые вышли на полное финансовое обеспечение наших краевых полномочий по здравоохранению. Все, что должно быть профинансировано из краевого бюджета, обеспечено деньгами в полном объеме", - привели в правительстве слова губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Глава региона отметил, что рост обеспечили не только поступления из федерального бюджета (+ 15% к прошлому году), но собственные доходы (+ 5%). При этом казна останется социально-ориентированной. Он подчеркнул, что все выплаты и обязательства регион исполнит, что важно для всех сфер, но особенно для системы здравоохранения.
По словам Томенко, в следующем году медики, работающие с ковидными пациентами, будут получать не менее "значительные выплаты, чем в этом году". Но выдавать их будет теперь фонд социального страхования, а не краевой бюджет. В целом же расходы на здравоохранение в следующем году превысят 50 миллиардов рублей.
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Кроме того, одним из главных на прошедшей сессии Алтайского краевого законодательного собрания стали меры поддержки бизнеса в период отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Так, депутаты продлили налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые работают на упрощенном и патентном налогообложении и расширили список получателей такой поддержки. Во-вторых, сделали более привлекательной патентную систему налогообложения - предприниматели смогут снизить выплаты на сумму, направляемую в соцфонды, а список видов патентной деятельности расширили до 83 видов.
"У нас более 37 тысяч хозяйствующих субъектов, из них 32 тысячи – индивидуальные предприниматели, которые работали на ЕНВД. Поправки коснутся более половины предпринимателей – примерно 20 тысяч субъектов. Мы крайне заинтересованы, чтобы бизнес развивался и строил планы на будущее", - резюмировал губернатор.
 
Алтайский крайВиктор ТоменкоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Алтайский крайЭкономика
 
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